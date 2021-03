Disclaimer

DAX – Freudensprung zum Start in den Frühling Der DAX® kam am Freitag nach dem Sell-Off zum Handelsstart nicht mehr wirklich über die 13.800er Marke Hinaus. Zum Start in den neuen Monat wird nun schon wieder heile Welt gespielt – der Index kletterte zum Handelsstart zeitweise bis auf 14.000 …