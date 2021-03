EUR/USD und GBP/USD starten mit Abwärtstendenz, DAX testet die 14000-Marke

Willkommen allerseits zu einem neuen Trading Monat.

Der U.S. Dollar startete die neue Woche etwas tiefer nach der Aufwertung vom Freitag und die Treasury Renditen stabilisierten sich infolge der Rally der letzten Woche. Trader werden womöglich weiterhin ein genaues Auge auf die Verkaufswelle am Anleihemarkt haben mit dem korrespondierenden Anstieg der Renditen. Wir behalten im Hinterkopf, dass ein Aggressiver-Werden der Verkaufswelle das Risikosentiment verschlechtert, was die Nachfrage im Greenback weiter stützen würde.

Schauen wir auf die vor uns liegende Woche, so steht am Freitag der U.S. Arbeitsmarktbericht vom Februar an. Am Donnerstag wird Federal Reserve Präsident Jerome Powell auf einem Wall Street Journal Event über die Wirtschaft diskutieren.