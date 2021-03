MIRO-Faktencheck-Clip Nr. 5 / Kies, Sand und Naturstein zu haben oder nicht zu haben ist für einzelne Bürger völlig ohne Belang?

Berlin (ots) - Mythos Nr. 5: Gesteinsrohstoffe ... wer braucht denn so etwas?Grundstoffe wie Sand, Kies und Naturstein sind zwar sichtbar, wenn sie in"Reinform" auf Baustellen geliefert werden, verschließen sich aber dem Auge desBetrachters in vielen anderen Produkten. Der Frage, welche Güter desalltäglichen Bedarfs das betrifft, geht der Filmclip Nr. 5 der neuen MIRO-Serie"Der Faktencheck" nach.Wer kommt wie zur Arbeit oder ins Grüne? Straßen, Schienenwege, Fahrradtrassen -irgendwie möchte und muss jeder Mensch mobil sein ... und nutzt dafürVerkehrswege, die unter Einsatz mineralischer Gesteinsrohstoffe gebaut wordensind und erhalten werden. Eine Wohnung oder das Haus, aus mineralischenBaustoffen komplett oder anteilig gebaut, werden durch Fliesen, Keramik,Fensterscheiben sowie Porzellan und Glaswaren wohnlich und nutzbar. Energiekommt vom nahen Windpark und dem Solarfeld nebenan, der Rechner im Home-Officemuss schließlich laufen. Kosmetika und Zahnpasta runden den Reigen deraufgeführten Gegenstände ab. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie und vieleweitere Alltagsgegenstände ohne mineralische Gesteinsrohstoffe schlichtweg nichtvorhanden wären. Gerade weil sich diese Grundstoffe so geschickt inverschiedensten Gütern verstecken, ist nur wenigen Leuten bewusst, dass jederMensch rein rechnerisch etwa 1 Kilo der Ausgangsstoffe Kies, Sand und Natursteinpro Stunde für seinen individuellen Bedarf braucht und nutzt! Heimischemineralische Rohstoffe sind somit letztlich die Grundlage unseres Wohlstandesund damit betrifft die Gewinnung - oder Nichtgewinnung - dieser Rohstoffe amEnde auch jeden einzelnen Menschen, egal, ob er es wahrhaben will oder nicht.Zum 1,5-Minuten-Clip geht es hier: https://youtu.be/Ty1yElDoNLYFolgen Sie uns auch auf Twitter: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V.(@bv_miro) / Twitter (https://twitter.com/bv_miro)Mythen: Es gibt zwar keine einheitliche Definition für einen Mythos, abergemeinhin werden damit anonyme, erdachte Geschichten bezeichnet, die mündlichüberliefert, durch eine bildhafte und anschauliche Sprache leicht verständlichein Weltbild prägen. Doch ist dieses Bild immer richtig, und was ist dran, anderartigen Geschichten und Glaubenssätzen? Im Fall der Mythen, die sich rund umSand, Kies und Naturstein, ihre Gewinnung, ihren Nutzen und ihre Bedeutungranken, räumt der Bundesverband Mineralische Rohstoffe, MIRO, mit weitverbreiteten Vermutungen zur Branche auf. Entwickelt wurden dafür sechseigenständige Filmsequenzen, in denen die Glaubenssätze einem lebendigenFaktencheck unterzogen werden. Im fünften Clip wird das Thema "persönlicherBedarf" einer eingehenden Betrachtung unterzogen.Über die Mediathek sowie den eingebauten Youtube-Link auf der Seite desBundesverbandes http://www.bv-miro.org geht es ohne Umwege zur unterhaltsamenund beeindruckend illustrierten Aufklärung. Screenshot: MIRO/SE MielkePressekontakt:Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIROSusanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)Tel.: 030 2021 5660mailto:berlin@bv-miro.orgGabriela Schulz (Öffentlichkeitsarbeit)Tel.: 0171 536 96 29mailto:schulz@bv-miro.orghttp://www.bv-miro.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132993/4850572OTS: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO