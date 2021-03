Grifols erwirbt 25 US-amerikanische Plasmazentren von BPL / Eine Million zusätzliche Liter Plasma für die Fraktionierung gesichert Barcelona, Spanien (ots) -



- Grifols wird seine Plasmaversorgung nach Übernahme dieser 25 Plasmazentren sofort erhöhen. Die Zentren erzielen eine Run-Rate von 1 Mio. Litern Plasma jährlich.

- Die Transaktion in Höhe von 370 Mio. USD wird von Grifols aus eigenen Mitteln finanziert.

- Diese Akquisition fördert die globale Expansions- und Diversifizierungsstrategie des Unternehmens, das mit 344 Plasmazentren weltweit führend in der Branche ist. Nach Abschluss der Transaktion verfügt Grifols über 289 Plasmazentren in den USA und 55 in Europa. - Grifols ist weiterhin bestrebt, sein Angebot an Plasma und aus Plasma gewonnenen Therapien zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Patienten weiterhin die Behandlungen und die Gesundheitsversorgung erhalten, die sie benötigen.