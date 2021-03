gevekom zieht Rekordbilanz für 2020

Dresden (ots) - Der Contact Center Dienstleister gevekom, Dresden, zieht für das

Jahr 2020 die beste Bilanz der Unternehmensgeschichte: über 30 Prozent

Umsatzplus, ein kontinuierlich mitwachsendes Team und zehn neue Auftraggeber

lassen auch für 2021 gute Prognosen zu.



Der Kundenservice boomt durch den in der Pandemie explodierenden Onlinehandel.

An allen neun Standorten der gevekom wurde in 2020 massiv zugebaut. Der

Jahresumsatz der gevekom GmbH wuchs von 23,5 Mio. Euro im Jahr 2019 um 30,85

Prozent auf 30,75 Mio Euro in 2020. Parallel dazu entwickelte sich die Anzahl

der Mitarbeiter von 889 (Stand 01/2020) um plus 49 Prozent auf 1.327 (Stand

01/2021). Auf der Rangliste der größten Callcenter Anbieter in Deutschland

konnte gevekom sich von Rang neun auf Rang sieben verbessern (Quelle:

Multichannel Contactcenter 2021, iBusiness/ONE-to-ONE/Callcenter-Verband CCV

e.V.).





Die positive Geschäftsentwicklung prägten Aufträge aus den Branchen E-Commerce,Automobil, Energieversorgung, Banken sowie Behörden/öffentliche Institutionen.Was im Callcenter-Wettbewerb am häufigsten den Ausschlag für gevekom gibt, istdie Flexibilität. Ein Beispiel: Für myToys (Otto Group) fielen bei gevekom imFebruar 2020 noch 35.000 Calls an, im Dezember waren es 147.000. "400 ProzentElastizität hat das gevekom Team für myToys gemeistert", so Markus Schaff,Bereichsleiter Kundenservice der myToys.de GmbH. "gevekom ist ein Partner, dermit uns mitwächst und im Kundenservice für myToys jeden Tag freundlich undverbindlich für eine perfekte Customer Experience sorgt."Durch die schnelle Skalierung gut ausgebildeten und engagierten Customer ServicePersonals konnte gevekom in 2020 insgesamt zehn neue Auftraggeber gewinnen,unter anderem Manufactum, Zalando und Rossmann. Auch langjährige Partner wiePYUR und Bett1 verbesserten mit gevekom Unterstützung weiter ihrenKundenservice.Die Grundlage des gevekom Erfolgs ist eine große Idee und etablierte Haltung:Das Team und die Familie stehen immer an erster Stelle, oder auch: "Employees &Family first!" Diese Haltung wird mit 93 Prozent Mitarbeitertreue belohnt - dieFluktuation ist mit sieben Prozent die niedrigste der Branche. Dies ist fürgevekom ein Positionierungsmerkmal im Wettbewerb.Roman Molch, Geschäftsführender Gesellschafter der gevekom GmbH: "DieÜberzeugung, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt allerUnternehmensprozesse zu stellen, zahlt sich vielfach aus. Wir rekrutieren mehrBewerber als wir einstellen können. Unsere Leistungsfähigkeit ist extrem hoch.Ich glaube daran, dass glückliche Mitarbeiter einen besseren Kundenservicebieten. Wir sind die jungen Angreifer im Markt, hungrig nach Erfolg und mitBegeisterung dabei."2021 steht unter dem Vorzeichen weiteren Wachstums. Dafür investiert gevekom indiesem Jahr etwa eine Million Euro in interne Programme zur Rekrutierung,Wertschätzung, Incentivierung, fachliche und persönliche Fortbildung derMitarbeiter, in Technologie und zusätzliche Kapazitäten in Vertrieb undMarketing. Insgesamt soll sich die Teamstärke im Callcenter (inkl. Home Office)in 2021 verdoppeln. Auf jeden Fall wird die Marke von zehn MillionenKundenkontakten überschritten.HintergrundDer Contact Center Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute bekleidetgevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz sieben (Quelle:Multichannel Contactcenter 2021, iBusiness/ONE-to-ONE/Callcenter-Verband CCVe.V.) und ist seit fünf Jahren in Folge familienfreundlichstes Unternehmen(freundin, Kununu) .Credo: Your better place to work - "Wir glauben daran, dass glücklicheMitarbeiter den besten Job machen". Jahresumsatz 2020: 30,75 Mio Euro (+30,85%im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2021: 1.327 (+49%), Seats gesamt:1000. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg,Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Varna).Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (aufAnfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen:Handel/E-Commerce, Gesundheit, Reisen, Automotive, Verlage, Transport/Logistik,Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken, Öffentliche Hand.http://www.gevekom.dePressekontakt:Ann-Christin ZillingTelefon 040 8405 8664E-Mail mailto:ann-christin.zilling@gevekom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131293/4850590OTS: gevekom GmbH