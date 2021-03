Santander X startet globalen Wettbewerb für umweltbewusste Unternehmen (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -



- Die Santander X Environmental Challenge unterstützt weltweit in Kooperation

mit der Oxentia Foundation innovative Unternehmer, um eine CO2-arme Wirtschaft

zu fördern

- Im Fokus stehen nachhaltige Finanzierungen und Investitionen sowie Produkte

und Dienstleistungen, die das ökologische Bewusstsein stärken

- Die Challenge richtet sich an Unternehmer aus elf ausgewählten Ländern

- Sechs Gewinner erhalten jeweils 20.000 Euro sowie maßgeschneiderte

Mentoring-Programme, um ihre innovativen Ideen weiterzuentwickeln



Banco Santander hat zusammen mit der Oxentia Foundation in elf Ländern die

"Santander X Environmental Challenge" gestartet. Die Initiative richtet sich an

Unternehmer, die mit ihren innovativen Ideen zu einer nachhaltigeren Wirtschaft

beitragen und einen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten.







größten Herausforderungen für globale Gesellschaften sein. Im Fokus steht die

Stärkung einer widerstandsfähigeren, integrativeren und CO2-ärmeren Wirtschaft

als ein zentraler Treiber für die ökonomische Erholung. Ana Botín, Executive

Chairman der Banco Santander, erklärt: "Covid-19 hat eine globale

Gesundheitskrise und einen Abschwung der Weltwirtschaft ausgelöst, aber nicht

den Klimawandel verlangsamt. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wird die

Temperatur unseres Planeten um 3°C ansteigen und damit weit über die im Pariser

Abkommen festgelegte Schwelle von 1,5°C hinausgehen. Wenn wir das nicht

verhindern, werden die Folgen für unseren Planeten dramatisch sein." Sie hebt

klar hervor: "Diese Herausforderung ist eine echte Chance für die grüne

Revolution, die massive Investitionen in neue Technologien erfordert. Dafür

brauchen wir Innovationen und weitsichtigen Unternehmergeist."



An der Santander X Environmental Challenge können bereits gegründete Unternehmen

teilnehmen, die allein mit einem Produkt oder einer Dienstleistung einen

Jahresumsatz von 200.000 Euro bis 5 Millionen Euro erzielen. Die Challenge

richtet sich an Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Argentinien, Brasilien,

Chile, Spanien, Mexiko, Portugal, Polen, Großbritannien, Uruguay oder in den

Vereinigten Staaten. Die positiven Auswirkungen der eingereichten Innovationen

sind in der Bewerbung mit Kennzahlen und Daten transparent zu begründen. Zudem

müssen die Bewerbungen einen Bezug zu einer der beiden nachfolgenden

Wettbewerbskategorien in Zusammenhang mit dem Klimawandel haben:



- Nachhaltig handeln (be sustainable): Lösungen, die grüne Investitionen und

Finanzierungen fördern

- Verantwortungsbewusst agieren (be mindful): Projekte, die das ökologische



