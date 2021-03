LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) will auch im laufenden Jahr kräftig zulegen. Das Unternehmen ist denn auch einer der Profiteure der Corona-Krise, die den Trend zum Bestellen im Internet noch verstärkt hat. Den Nettowarenwert will GFG laut einer Mitteilung vom Montag auf 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro steigern nach 1,96 Milliarden Euro im Jahr 2020. In den kommenden sieben bis neun Jahre sollen es dann sogar 10 Milliarden Euro werden. Der Umsatz soll 2021 um rund 10 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro steigen, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) moderat zulegen. Bei den Anlegern kam das gut an. Der Aktienkurs schnellte nach oben.

An der Börse sprang die Aktie am Vormittag auf bis zu 14,10 Euro hoch und näherte sich damit wieder dem jüngst erreichten Rekordhoch von rund 14,96 Euro. Zuletzt notierten die Papiere noch knapp zehn Prozent im Plus bei 13,49 Euro. Zum Vergleich: Im April 2020 war das Papiere noch für rund einen Euro zu haben. Laut Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sind die Zahlen und Ziele über den Erwartungen ausgefallen.