mVISE AG verstärkt Vorstand - Arnaud Becuwe wird neuer Vertriebsvorstand zum 01. April 2021

Düsseldorf, 01.03.2021 - Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000620458), Düsseldorfer Spezialist für die Digitale Transformation und Integration, setzt die angekündigte Erweiterung des Vorstands und Stärkung des Vertriebs um.



Herr Arnaud Becuwe hat heute seine Bestellung durch den Aufsichtsrat der mVISE AG zum weiteren Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 01.04.2021 angenommen und den Vorstandsanstellungsvertrag unterzeichnet.



Der Vorstand der mVISE AG wird sich somit ab diesem Zeitpunkt aus den Mitgliedern Manfred Götz (Professional Services & Products), Cedric Balzar (Finance & Adminstration) und Arnaud Becuwe (Sales & Marketing) zusammensetzen. Für die Zukunft soll der Fokus noch deutlicher auf die Gewinnung von Erlösen aus Software-Lizenzen und Managed Services - und damit einhergehend die Steigerung der Marge gelegt werden.



Arnaud Becuwe war in den vergangenen zwölf Jahren als Geschäftsführer für die IT-Unternehmen FAVENDO GmbH und SHARIS GmbH tätig. Vor dieser Zeit hat er acht Jahre in unterschiedlichen Vertriebs- und Management-Positionen beim IT-Dienstleister T-Systems gearbeitet. In dieser Zeit konnte er umfangreiche Erfahrungen insbesondere im Marketing und Vertrieb von IT-Produkten und Professional Services gewinnen.







