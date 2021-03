Wiesbaden (ots) - Zukunftsängste junger Erwachsener nehmen zu // Junge Menschen

und einkommensschwache Haushalte mit finanziellen Verlustängsten // Kreditnehmer

vertrauen ihrer Bank // Weiter hohe Zahlungsmoral // Corona beeinflusst Finanz-

und Konsumverhalten // Corona-Maßnahmen werden weiter befürwortet //

Impfbereitschaft hoch



Junge Menschen und einkommensschwache Haushalte leidenaktuell besonders unter

der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen für die Bevölkerung.

Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage im Auftrag der SCHUFA Holding AG.

Demnach ist der Anteil der 18- bis 25-Jährigen, der angibt, sorgenvoll bzw. mit

großer Angst in die Zukunft zu blicken, im Vergleich zum November 2020 wieder

gestiegen und liegt jetzt bei 51 Prozent (November 2020: 39 Prozent). In der

Gesamtbevölkerung liegt dieser Wert unverändert bei rund 50 Prozent - allerdings

haben einkommensschwache Haushalte mit einem Nettoeinkommen bis unter 2.000 Euro

wesentlich mehr Zukunftsängste (64 Prozent) als Haushalte mit einem Einkommen

über 4.000 Euro (35 Prozent).





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Die deutschen Verbraucher kommen insgesamt wirtschaftlich noch gut durch dieCorona-Krise: Der eigene Arbeitsplatz wird als überwiegend sicher eingeschätztund die finanzielle Situation der meisten Haushalte hat sich nichtverschlechtert. Dies zeigen auch die Daten der SCHUFA zum Kreditverhalten derMenschen in Deutschland; hier gibt es aktuell noch keine Zunahme derZahlungsstörungen. Dennoch hinterlässt Corona Spuren in der Bevölkerung - vorallem junge Erwachsene und einkommensschwache Haushalte haben finanzielleSorgen", sagt Dr. Ole Schröder, Vorstandsmitglied der SCHUFA Holding AG.Junge Menschen und einkommensschwache Haushalte mit finanziellen VerlustängstenSo sind junge Menschen häufiger von Einkommenseinbußen im Zuge derCorona-Pandemie betroffen. 49 Prozent der befragten 18- bis 25-Jährigen gebenan, Verluste beim Einkommen zu haben, in der Gesamtbevölkerung liegt dieserAnteil bei 38 Prozent. Und 46 Prozent der Haushalte mit einem Nettoeinkommen vonunter 2.000 Euro hat Sorge, in den kommenden sechs Monaten finanzielle Verlustezu erleiden, vor allem, wenn der Lockdown verlängert wird. Unter den Haushaltenmit einem Nettoeinkommen über 4.000 Euro befürchten dies nur 31 Prozent.Kreditnehmer vertrauen ihrer BankAuch wenn die Auswertungen der SCHUFA aktuell noch keine Zunahme derZahlungsstörungen zeigen, geht gut ein Viertel (28 Prozent) der Befragten miteinem Kredit davon aus, in den nächsten sechs Monaten Bedarf nach Anpassungenbestehender Kreditverpflichtungen zu haben. Die Umfrage zeigt aber gleichzeitig,dass die Verbraucher in der Krise ihrer Bank vertrauen. Über 50 Prozent der