BMW Group feiert 50 Jahre internationales Kulturengagement (FOTO)

München (ots) - Esther Mahlangu. Ólafur Elíasson. Cao Fei. Kochi-MuzirisBiennale. Hans Ulrich Obrist. Stefan Sagmeister. Jonas Kaufmann. Jeff Koons.Nadine Ghaffar. Münchner Philharmoniker. Sir Simon Rattle. Marc Spiegler. Teatrodell'Opera di Roma. Chris Dercon. Victoria Siddall. Die Glückwünsche, die die BMW Group erreichen, spiegeln das diverse Kulturengagement des Unternehmenswider. Seit 50 Jahren und mit über 100 langfristigen Initiativen in Moderner undZeitgenössischer Kunst, Klassischer Musik, Jazz und Sound sowie Architektur undDesign, ist das BMW Group Kulturengagement in der internationalen Kulturweltfest etabliert.Alles begann mit drei großformatigen Werken Gerhard Richters, die Eberhard vonKuenheim, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der BMW AG, 1971 in Auftrag gab. Seitder Eröffnung der BMW Konzernzentrale 1973 sind die Werke mit den Titeln "Rot","Gelb" und "Blau" in deren Eingangsbereich zu sehen. Ilka Horstmeier, Mitglieddes Vorstands der BMW AG, Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin: "Geradeim rapiden Wandel sind Verantwortung und Verlässlichkeit ein sehr hohes Gut.Genauso wie die Kultur. Als langfristiger Partner hat unser kulturellesEngagement seit einem halben Jahrhundert weltweit Bestand. Im Selbstverständnisder BMW Group sind unsere Kooperationen in Kunst und Kultur essentiellerBestandteil von sozialer Nachhaltigkeit - gestern, heute und in Zukunft.Gemeinsam erreichen und bewegen wir die Menschen seit jeher." Mit einem breitgefächerten Netzwerk ermöglicht das BMW Group Kulturengagement aktuelleNarrative und setzt Menschen weltweit zueinander in Verbindung - im analogen wieim digitalen Raum. Die in über fünf Jahrzehnten aus gegenseitiger Neugier undWertschätzung entstandenen Initiativen machen das weltweite BMW GroupKulturengagement zu einem zuverlässigen Partner der Kulturwelt. Im Jubiläumsjahrentstand eine Videokampagne, die die eintreffenden Glückwünsche aus allenKontinenten zusammenträgt und über das Jahr verteilt via Social Mediapräsentiert.