Robert Bueninck ist neuer Chief Commercial Officer bei Unzer (FOTO)

Heidelberg/Berlin (ots) - Unzer, eines der am schnellsten wachsenden

Fintech-Unternehmen in Europa, hat Robert Bueninck heute als neuen Chief

Commercial Officer vorgestellt. Bueninck ist bei Unzer ab sofort für die

Geschäftsentwicklung in den Bereichen Sales und Marketing und damit für die

Vertriebsstrategie, das Onboarding und die Erweiterung des Kundenstamms von

Unzer in ganz Europa verantwortlich. Er war mehr als acht Jahre für Klarna

tätig, zuletzt als Geschäftsführer für die DACH-Region.



Bereits während seines Studiums gründete der Payment-Experte Robert Bueninck

sein eigenes Startup. Von diesem führte es ihn zu dem schwedischen

Fintech-Unternehmen Klarna, bei dem er zunächst für die Regionen Belgien,

Frankreich und Niederlande verantwortlich war, bevor er schließlich 2018 zum

Geschäftsführer DACH ernannt wurde. Während dieser Zeit war er maßgeblich an dem

erfolgreichen Wachstum des Geschäfts in der DACH-Region sowie für den

strategischen Wandel von Klarna zu einer Consumer Brand verantwortlich. In

seiner neuen Funktion als Chief Commercial Officer bei Unzer berichtet Bueninck

zukünftig an CEO Dr. Axel Rebien.







bei Klarna war es Zeit für einen Wechsel. Ich glaube, dass wir bei Unzer die

technischen Möglichkeiten und Services haben, gemeinsam mit unseren Kunden

Großes zu erreichen. Dabei sehen wir uns vorrangig als Partner der Händler und

helfen ihnen dabei, sich zu entwickeln und zu wachsen. Ich freue mich sehr, ein

Teil davon zu sein und Unzer zu unterstützen, ein europäisches Schwergewicht im

Payment zu werden", sagt Robert Bueninck, Chief Commercial Officer von Unzer.



Dr. Axel Rebien, CEO von Unzer erläutert: "Robert ist ein echter Experte in der

Payment-Branche. Ich freue mich daher sehr, dass wir ihn für Unzer gewinnen

konnten. Wir haben in vergleichsweise kurzer Zeit einige Zukäufe getätigt. Nun

gilt es, alle Unternehmen zu integrieren und zu einer Organisation zu formen.

Ein Teil dessen ist, dass wir die Vertriebsstrategie vereinheitlichen und ich

bin überzeugt, dass wir mit Robert die perfekte Person für diese Aufgabe

gefunden haben. Unser gemeinsames Ziel ist es, zu den Top 3 Payment-Unternehmen

in Europa zu gehören."



Über Unzer



Unzer ist eine schnell wachsende, innovative und modulare Plattform für den

internationalen Zahlungsverkehr. Unternehmen aller Größen und Branchen vertrauen

auf die datengetriebenen, sicheren und passgenauen Lösungen für mehr Wachstum -

online, mobil oder am Point of Sale. Die einfach integrierbaren Module decken

das gesamte Spektrum des Zahlungsmanagements ab: Von der Abwicklung

verschiedener Zahlungsarten über automatisierte Analysen von Kundenverhalten und

-bedürfnissen bis hin zum ganzheitlichen Risikomanagement.



Unzer wurde im Jahr 2003 als heidelpay gegründet und hat als einer der Pioniere

der Branche in den letzten knapp 20 Jahren immer wieder zukunftsweisende

Innovationen rund um das Transaktionsmanagement hervorgebracht. Heute arbeiten

europaweit über 600 Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu

einem nachhaltigen Wachstum in einem dynamischen Markt zu verhelfen. Seit 2020

ist KKR Mehrheitseigner von Unzer.



Mehr Informationen finden Sie unter http://www.unzer.com



