Hamburg (ots) - Rund 850 Unternehmen meistern die Transformation besonders gutVon der Online-Terminvergabe über die Videosprechstunde bis zur digitalenPatientenakte - bei den Asklepios-Kliniken erleichtern digitale Angebote dieKommunikation zwischen Patienten, Praxen und Klinik. Mit digitalen Angebotenüberzeugen auch Nachhilfeanbieter. Online-Tools wie Bettermarks oder Sofatutorhelfen Schülern beim Homeschooling. Mit digitalen Services punktenMobilitätsdienstleister wie die Leipziger Verkehrsbetriebe LVB oder die S-BahnBerlin bei ihren Fahrgästen. Rund 850 Firmen sind digitale Spitzenreiter undwurden dafür ausgezeichnet. Dies sind Ergebnisse der Studie "Digital-Champions2021", die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) unterwissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI)durchgeführt hat.Die Corona-Krise beschleunigt den digitalen Wandel im deutschenGesundheitssystem. Besonders die Videosprechstunde wird von Patienten und Ärztenmittlerweile genutzt. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus meidenPatienten den Besuch in der Praxis oder Klinik und geben der digitalenSprechstunde den Vorzug. Dass viele Ärzte sich zur Einführung vonVideosprechstunden entschlossen haben, wurde auch von der vorübergehendenAufhebung der Begrenzung für die Abrechnung dieser digitalen Sprechstundenbefördert. Bis Frühjahr 2020 durften Ärzte nämlich nur maximal 20 Prozent derBehandlungsfälle per Videocall behandeln.Als Branchensieger stechen die Asklepios Kliniken unter den PrivatenKrankenhausbetreibern hervor. Mit der Vision "Digital HealthyNear" treibt derKlinikverband aus Hamburg den Wandel strategisch voran. Bis 2024 werden bis zu500 Millionen Euro in die digitalen Umbaumaßnahmen investiert. Durchdigitalisierte Prozesse und Abläufe soll den Mitarbeitern mehr Zeit bleiben, umsich intensiver den Patienten zu widmen. Noch in diesem Jahr wird die digitalePatientenakte in allen Hamburger Asklepios Kliniken eingeführt.Patientenbezogene Daten werden dann nicht mehr in Papierakten, sondern digitalerfasst. Von der Aufnahme bis zur Entlassung wird der gesamte Behandlungsprozesstransparent dokumentiert. Hinter dem Branchensieger auf Platz zwei liegt dieRhön-Klinikum AG aus Bad Neustadt an der Saale. Die Betreibergesellschaft vonKrankenhäusern, Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren bietetdigitalisierte Klinik- und Verwaltungsprozesse, Medizintechnik und Services fürPatienten. Ärzte und Pflegepersonal können per Smartphone oder Tablet aufPatientendaten zugreifen und sie bearbeiten. So sind alle beteiligten Akteure