Franke Gruppe - Tanja Vainio wird neues Mitglied des Verwaltungsrats (FOTO)

Aarburg (ots) - Die Franke Gruppe verstärkt ihren Verwaltungsrat ab dem 19. März

2021 mit Tanja Vainio, einer anerkannten Industrieexpertin mit langjähriger,

internationaler Führungserfahrung.



Tanja Vainio wird ab dem 19. März 2021 neues Mitglied des Verwaltungsrats der

Franke Holding AG. Damit wird sich der Verwaltungsrat auf sechs Mitglieder

erweitern. Mit der Ernennung von Tanja Vainio verstärkt die Franke Gruppe das

vor zweieinhalb Jahren neu besetzte Gremium mit einer international sehr

erfahrenen Industrieexpertin. Tanja Vainio wird auch Einsitz im HR- und

IT-Committee nehmen.





Seit 2020 leitet Tanja Vainio (1974) die Business Line Automotive Tier One vonABB Robotics in Zürich, Schweiz. Zuvor arbeitete die studierteMaschinenbauingenieurin mehr als 20 Jahre für ABB in verschiedenen leitendenPositionen weltweit. Ihre Karriere begann sie 1998 bei ABB in ihrem HeimatlandFinnland. Tanja Vainio erwarb einen MBA und einen Master of Science in CivilEngineering/Supply Chain Management vom Massachusetts Institute of Technology(MIT) in den USA.Christian Mäder, Verwaltungsratspräsident der Franke Holding AG sagt: "Mit TanjaVainio haben wir eine Industrieexpertin und Führungspersönlichkeit mit einemanerkannten Leistungsausweis gewinnen können. Sie verfügt über eine langjährige,internationale Führungserfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette von ABB.Mit ihrem breiten Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Produktion undVerkauf deckt Tanja Vainio für Franke zentrale Themenfelder ab."Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Anbieter vonLösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das private Bad,halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle Systemgastronomie und dieKaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist weltweit präsent und beschäftigt rund9'000 Mitarbeitende in 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.4 Milliardenerwirtschafteten. Erfahren Sie mehr auf http://www.franke-group.com .