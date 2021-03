Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - In Hameln (Niedersachsen) wurde das erste Gebäude Deutschlandsnach dem Energiesprong-Prinzip seriell saniert. Energiesprong ist eine neueMethode zur Gebäudesanierung: Mit vorgefertigten Dach- und Fassadenelementensowie vorgefertigter Haustechnik können Gebäude schnell und klimafreundlichmodernisiert werden. Der innovative Bauprozess hat das Hamelner Gebäude auf denklimafreundlichen NetZero-Standard gebracht. Die Deutsche Energie-Agentur (dena)betreut im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) dieMarkteinführung für serielle Sanierungen in Deutschland und begleitetUnternehmen beim Planen sowie der Umsetzung dieser ersten Pilotprojekte.Der Hamelner Wohnblock aus den 1930er Jahren, bestehend aus drei Gebäudeteilenmit je zwei Stockwerken, war zuvor stark sanierungsbedürftig. In demMehrfamilienhaus sind inzwischen fast alle der zwölf Wohnungen vermietet. Seitder Sanierung erreicht das Gebäude den klimaneutralen NetZero-Standard: EinePhotovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt über das Jahr gerechnet so viel Energie,wie für Heizung, Warmwasser und Strom benötigt wird.Über 500 im Haus verbauteSensoren werten die Verbrauchsdaten aus und helfen dabei, Wärmeversorgung undLüftung der Gebäude optimal zu steuern. Eine Wärmepumpe und ein Lüftungssystemmit Wärmerückgewinnung vervollständigen die innovative Haustechnik. Nun kannsich das seriell sanierte Gebäude im Betrieb beweisen und zeigen, dass derNet-Zero-Standard funktioniert.Die ecoworks GmbH, Anbieter CO2-neutraler und serieller Sanierung inDeutschland, koordinierte als Gesamtlösungsanbieter die Umsetzung. EinFertigbauunternehmen aus Brandenburg hat die Fassadenelemente vorgefertigt.Fenster, Lüftung, Stromkabel, Glasfaserdämmstoff und Beschichtungen waren in denElementen bereits integriert. Sie wurden vor Ort als neue Hülle an das Hausmontiert. Eigentümer des Hauses ist die arsago Gruppe.Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär imBundeswirtschaftsministerium:"Rund 35 Prozent der gesamtdeutschen Endenergiewird aktuell in Gebäuden verbraucht, vor allem für Heizung und Warmwasser. Mitder energetischen Sanierung von Gebäuden kann viel Energie eingespart werden.Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt Sanierungsmaßnahmen von Gebäudenbereits mit einer Vielzahl von Fördermaßnahmen. Im Jahr 2020 haben wir 8,5 Mrd.Euro zur Verfügung gestellt und damit allein über die Fördermaßnahmen der KfWgeschätzte Investitionen in Höhe von 83 Mrd. Euro ausgelöst. Die SerielleSanierung ist ein neuer Baustein in diesem Paket. Sie ermöglicht es, dassGebäude mithilfe von vorgefertigten Elementen schnell saniert werden. Das ist