München/Stuttgart/Singapur (ots) - Firmen aus aller Welt können sich ab sofort

bewerben und von Erfahrungen im Bereich Validierung und Aufbau von

Geschäftsmodellen profitieren



Bosch Innovation Consulting, Teil der Bosch Group, und die Stryber AG, größter

unabhängiger Corporate Venture Builder in DACH, starten mit sofortiger Wirkung

das globale Programm Venture Beyond. Ziel beider Unternehmen ist es, auch andere

Firmen weltweit von ihren weitreichen Erfahrungen sowie ihrer Methodik im

Bereich Validierung und Aufbau von Geschäftsmodellen profitieren zu lassen. Das

Programm soll zukünftig zweimal jährlich für jeweils sechs Monate stattfinden.

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort über

https://goventurebeyond.com/ bewerben. Die erste Kohorte soll bereits im April

2021 für eine limitierte Anzahl von Personen und Unternehmen starten, die zweite

Runde beginnt im Juli 2021. COVID-19-bedingt wird Venture Beyond vorerst remote

stattfinden, später dann On- und Offline. Adressiert werden (mittel-)große

Unternehmen und Konzerne mit internen Innovationsteams. Die Kosten werden mit

den Kunden je nach Bedarf individuell vereinbart.







Venture Beyond die Teams und Ideen der an diesem Programm teilnehmenden

Unternehmen auch außerhalb der eigenen Organisation zusammen und ergänzt sie um

branchenübergreifendes kollektives Know-how und praktische unternehmerische

Ressourcen. Der integrierte Ansatz von Venture Beyond befähigt Unternehmen,

erfolgreich neue Wachstumschancen zu nutzen und Unternehmen zu gründen.



Stryber hat bereits mit zahlreichen führenden Unternehmen viele neue

Geschäftseinheiten und Ventures geplant, aufgebaut, gestartet und wachsen

lassen. Die paneuropäische Firma mit Sitz in München, Zürich, London und Kiew,

wird von Serienunternehmern geleitet. Sie bringt die notwendige

Umsetzungs-Kapazität und VC-Mentalität mit, um die Leitplanken und Anreize zu

setzen, die zu erfolgreichen Ergebnissen führen. Bosch Innovation Consulting

wiederum ist eines der erfolgreichsten Beispiele für nachhaltige

Unternehmensinnovation im großen Stil. Es kombiniert die Expertise, die

Ressourcen und die Leistungsfähigkeit einer der weltweit führenden

Organisationen mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Anwendung von

Unternehmens-Innovationen innerhalb eines wirklich globalen Unternehmens.



"Unsere täglichen Interaktionen mit Führungskräften haben uns gezeigt, dass

viele Unternehmen nicht nur die Notwendigkeit sehen, innovativ zu sein und neue

Geschäfte zu schaffen, sondern auch erkannt haben, wie extrem herausfordernd es

ist, echten Wert aus neuen Geschäften zu ziehen", sagt Jan Sedlacek, Mitgründer Seite 2 ► Seite 1 von 2



