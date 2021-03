dm kündigt Verkauf von Schnelltests zur Eigenanwendung an (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Voraussichtlich ab Dienstag, 9. März, erhalten Kunden bei dm

Schnelltests zur Eigenanwendung von Boson. Technomed Service, der den

Schnelltest von Boson vertreibt, hatte am vergangenen Mittwoch eine Zulassung

dafür erhalten. "Wir rechnen mit einer Verfügbarkeit für unsere Kunden

frühestens ab dem 9. März, sofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten

werden können", so Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für

das Ressort Marketing + Beschaffung.



"Schulen und Kitas sollen wieder regelmäßig besucht werden können, deshalb

werden wir die Tests auch so günstig wie möglich anbieten. Uns bei dm ist es

wichtig, dass sich das Leben so rasch und so weit wie möglich wieder

normalisiert. Mit den bei dm erhältlichen Schnelltests tragen wir einen

wichtigen Teil dazu bei", erklärt Sebastian Bayer.







"Damit wir rasch handeln und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten können, sind

wir im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium und weiteren

Behörden. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Deshalb

werden wir zunächst die Abgabemenge pro Person limitieren", kündigt Sebastian

Bayer an. Sobald weitere Lieferungen erfolgen oder weitere Tests zugelassen

werden, entfällt die Begrenzung.



Die bei dm erhältlichen Schnelltests kann jeder zu Hause selbst anwenden. Die

Packungsbeilage informiert gut verständlich und ausführlich über die

Durchführung. Bei richtiger Anwendung haben die Schnelltests eine hohe

Zuverlässigkeit. Sie weisen eine Akut-Infektion mit dem Corona-Virus nach,

zeigen also an, ob man zum Test-Zeitpunkt infiziert ist.



Sobald die nächsten Zulassungen erfolgen, wird dm weitere Schnelltests anbieten."Damit wir rasch handeln und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten können, sindwir im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium und weiterenBehörden. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Deshalbwerden wir zunächst die Abgabemenge pro Person limitieren", kündigt SebastianBayer an. Sobald weitere Lieferungen erfolgen oder weitere Tests zugelassenwerden, entfällt die Begrenzung.Die bei dm erhältlichen Schnelltests kann jeder zu Hause selbst anwenden. DiePackungsbeilage informiert gut verständlich und ausführlich über dieDurchführung. Bei richtiger Anwendung haben die Schnelltests eine hoheZuverlässigkeit. Sie weisen eine Akut-Infektion mit dem Corona-Virus nach,zeigen also an, ob man zum Test-Zeitpunkt infiziert ist.Zu dm-drogerie marktDas Sortiment des - laut Kundenmonitor 2020 - beliebtesten überregionalenDrogeriemarkts Deutschlands bietet eine umfassende Auswahl an Produkten. Dasdrogistische Angebot umfasst neben Gesichts- und Körperpflege, Kosmetik undDüften auch Produkte aus den Bereichen Ernährung, Haushalt, Hygiene, Foto,Gesundheit und Tiernahrung. Die dm-Kunden schätzen zudem eine kompetente undtypgerechte Beratung durch geschulte Mitarbeiter. Neben bekannten Markenartikelnfinden Kunden in allen Sortimentsbereichen eine Vielzahl von dm-Marken wie Baleaoder die meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarke alverde. Seit Juli 2015können Kunden im unternehmenseigenen Onlineshop dm.de zum günstigen Dauerpreiseinkaufen. Dort sind mehr als 18.000 Produkte verfügbar und das Angebot wirdlaufend erweitert. Täglich gehen rund 1,7 Millionen Kunden in die mehr als 2.000dm-Märkte in Deutschland einkaufen.Pressekontakt:Herbert Arthendm-drogerie marktTelefon: +49 721 5592 1195mailto:herbert.arthen@dm.denewsroom.dm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50659/4850714OTS: dm-drogerie markt