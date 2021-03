Kretschmer sieht keinen Spielraum für weitere Schulöffnungen

MÜNCHEN/DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht derzeit keinen Spielraum für weitere Lockerungen des Schulbetriebes in der Corona-Pandemie. "Beim Thema Schulöffnung werden wir - aus meiner Sicht - keine großen Schritte erleben können", sagte er am Montag in einer Online-Pressekonferenz mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) und mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch.

Kretschmer verwies unter anderem auf das Vogtland, wo die Öffnung von Grundschulen und Kitas wegen hoher Inzidenzwerte seit Montag wieder aufgehoben ist. Es dürfe nicht zu viel Mobilität geben, sagte er. Für weiterführende Schulen sehe er deshalb keine Möglichkeit. Eine Chance bestehe darin, mit Schnelltest-Konzepten nach Ostern weiterzukommen.