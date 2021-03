5G-Campusnetze machen Häfen sicherer, profitabler und nachhaltiger (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Mit 5G-Campusnetzen können Häfen ihren Betrieb optimieren, für mehr

Arbeitssicherheit sorgen und nachhaltiger werden.

- Zu den rentabelsten Anwendungsbereichen gehören automatisierte Kräne,

sensorbasierte Zustandsüberwachung und der Einsatz von Drohnen.

- Bei Implementierung aller fünf Anwendungsfälle kann nach fünf Jahren ein

Return on Invest (ROI) von 178 Prozent erzielt werden.



Im Rahmen der Studie "Connected Ports Report" untersuchte Ericsson das Potenzial

von privaten 5G-Campusnetzen für Häfen. Die Analyse skizziert Anwendungsfälle,

die den Hafenbetrieb optimieren, die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen, Kosten

senken und die Nachhaltigkeit des Hafenbetriebes steigern.





Laut Weltbank machte der Handel im Jahr 2019 mehr als 60 Prozent des globalenBruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Nach Angaben der InternationalenSchifffahrtskammer spielt die Schifffahrt dabei die mit Abstand größte Rolle:Sie ermöglicht rund 90 Prozent des Welthandels. Die Häfen der Welt halten dieWaren buchstäblich im Fluss.Der Bericht "Connected Ports: A guide to making ports smarter with privatecellular technology" beschreibt, wie die Herausforderungen vonMaschinenstillständen, überfüllten Hafengeländen beim Be- und Entladen,Arbeitssicherheit und Umweltbelastung durch den Einsatz privater Mobilfunknetzegelöst werden könnten."Vernetzte Logistik- und Lieferketten können einen großen Beitrag zu einemnachhaltigeren Wirtschaften leisten", erklärt Olaf Reus, Mitglied derGeschäftsleitung der Ericsson GmbH. "Damit auch die Vernetzung an sich möglichstCO2-neutral abläuft, arbeiten wir tagtäglich daran unsere 5G-Technologieenergiesparender zu betreiben. Ob wir nun das Equipment selbstenergieeffizienter entwickeln oder Solarenergie zu deren Betrieb einsetzen -unsere Richtschnur sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen."5G-fähige, private Mobilfunknetze bieten eine schnelle, zuverlässige und sichereVernetzung, die in intelligenten Häfen benötigt wird. So können die großenDatenmengen verzögerungsfrei verarbeitet werden, die zum Beispiel Kräne,Fahrzeuge, Geräte und Mitarbeiter fortlaufend erzeugen.In Zusammenarbeit mit dem Sensortechnologieanbieter ifm electronic sowie mitForschern der Unternehmensberatung Arthur D. Little hat Ericsson fünfAnwendungsfälle definiert, von denen intelligente Häfen am meisten profitierenkönnen:Ferngesteuerte Ship-to-Shore-KräneKranführer müssen meist weite Strecken über das gefährliche Hafengeländezurücklegen, um zu den Kränen zu gelangen. Mit ferngesteuerten Kränen könntensie in einer sicheren Büroumgebung arbeiten. Das minimiert das Unfallrisiko undkann gleichzeitig die Produktivität um bis zu 35 Prozent erhöhen, da lange