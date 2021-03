Darmstadt (ots) -



- Planungs- und Beratungsunternehmen hat die Rahmenbedingungen in 50 Ländern

untersucht

- USA, Singapur und Japan sind weltweit führend, Bundesrepublik landet auf Platz

26



Deutschland gehört unter anderem wegen der hohen Datennachfrage zu den

attraktivsten Standorten für Rechenzentren in Europa, bietet Betreibern im

internationalen Länder-Vergleich aber nur mittelmäßige Rahmenbedingungen. Das

geht aus dem Data Center Location Index 2021 von Arcadis hervor. In der Studie

hat das internationale Planungs- und Beratungsunternehmen 50 der wichtigsten

etablierten und aufstrebenden Länder weltweit untersucht. Die Bundesrepublik

landet auf dem 26. Platz. Betreiber von Rechenzentren finden hierzulande zwar

eine sichere Stromversorgung und einen hohen Anteil an erneuerbaren

Energieträgern, müssen dafür aber auch verhältnismäßig viel Geld bezahlen. Die

günstigsten Rahmenbedingungen weltweit bieten die USA, gefolgt von Singapur,

Japan, Schweden und Norwegen.







Router und ein paar andere technische Geräte untergebracht sind. Diese Zentren

stellen die Rechenleistung zur Verfügung, die für die reibungslose Funktion von

IT-Anwendungen gebraucht wird. Wer einen neuen Standort eröffnen möchte, kann

das theoretisch beinahe überall tun. Doch damit die Investition sich lohnt,

müssen auch die Rahmenbedingungen passen. Dazu gehören zum Beispiel die

zuverlässige Verfügbarkeit regenerativer Energie, die Dauer der

Genehmigungsprozesse, der Strompreis, die Cybersicherheit, der Datenschutz und

die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre. Auch Betriebskosten, staatliche

Anreize und mögliche Umweltauswirkungen sind bei der Standortwahl zu bedenken.

Deshalb hat Arcadis den Data Center Location Index für Investoren und

Unternehmen entwickelt, die auf der Suche nach dem optimalen Platz für ein neues

Rechenzentrum sind.



"Die Internetnutzung hat sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt und ist

zuletzt durch die Corona-Pandemie sogar noch rasanter gestiegen", sagt Marcus

Hermann, CEO Europe Central des Planungs- und Beratungsunternehmens Arcadis.

"Der Anstieg des Datenverbrauchs hat die digitale Infrastruktur erheblich

belastet. Das zeigt, wie wichtig es für Betreiber von Rechenzentren ist,

zuverlässige und skalierbare Strukturen aufzubauen."



Hohe Datennachfrage macht Deutschland zu einem attraktiven Standort



Auch wenn Deutschland im Index hinsichtlich einiger Rahmenbedingungen nicht ganz

mithalten kann, ist das Land einer der interessantesten Standorte in Europa. Zum

einen erfordern verschiedene kritische Applikationen die Nähe zum Abnehmer, zum Seite 2 ► Seite 1 von 2



Ein Rechenzentrum ist im Grunde nichts weiter als ein Raum, in dem Server,Router und ein paar andere technische Geräte untergebracht sind. Diese Zentrenstellen die Rechenleistung zur Verfügung, die für die reibungslose Funktion vonIT-Anwendungen gebraucht wird. Wer einen neuen Standort eröffnen möchte, kanndas theoretisch beinahe überall tun. Doch damit die Investition sich lohnt,müssen auch die Rahmenbedingungen passen. Dazu gehören zum Beispiel diezuverlässige Verfügbarkeit regenerativer Energie, die Dauer derGenehmigungsprozesse, der Strompreis, die Cybersicherheit, der Datenschutz unddie Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre. Auch Betriebskosten, staatlicheAnreize und mögliche Umweltauswirkungen sind bei der Standortwahl zu bedenken.Deshalb hat Arcadis den Data Center Location Index für Investoren undUnternehmen entwickelt, die auf der Suche nach dem optimalen Platz für ein neuesRechenzentrum sind."Die Internetnutzung hat sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt und istzuletzt durch die Corona-Pandemie sogar noch rasanter gestiegen", sagt MarcusHermann, CEO Europe Central des Planungs- und Beratungsunternehmens Arcadis."Der Anstieg des Datenverbrauchs hat die digitale Infrastruktur erheblichbelastet. Das zeigt, wie wichtig es für Betreiber von Rechenzentren ist,zuverlässige und skalierbare Strukturen aufzubauen."Hohe Datennachfrage macht Deutschland zu einem attraktiven StandortAuch wenn Deutschland im Index hinsichtlich einiger Rahmenbedingungen nicht ganzmithalten kann, ist das Land einer der interessantesten Standorte in Europa. Zumeinen erfordern verschiedene kritische Applikationen die Nähe zum Abnehmer, zum