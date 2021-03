Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.900 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.Unter anderem reagierten die Anleger positiv auf die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson in den USA. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von MTU , der Deutschen Bank und der Deutschen Post. Entgegen dem Trend Abschläge gibt es unter anderem bei den Aktien von Infineon, Continental und Daimler. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 29.663,50 Punkten geschlossen (+2,41 Prozent).Der Ölpreis stieg am Mittag deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,18 US-Dollar und damit 76 Cent oder 1,18 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.