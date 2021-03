FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Just Eat Takeaway.com von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 10500 Pence belassen. Der durch die Corona-Pandemie verstärkte Onlinetrend werde sich fortsetzen, schrieben die Analystinnen Nizla Naizer und Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie zur Medien- und Internetbranche. Die Papiere des Essenslieferanten seien so günstig bewertet wie nie./ag/ajx

