Kupfer-Longs deutlich reduziert, Gold-Longs stabil - CoT-Report

Washington 01.03.2021 - Die Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen auf US-Rohstoffe zuletzt ausgeweitet. Der Anstieg war aber nur moderat. Die Netto-Longs auf Gold blieben nahezu stabil, bei Kupfer war ein kräftiger Rückgang zu verzeichnen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 23. Februar, um 1,8 Prozent auf 1.493.956 Punkte ausgeweitet. Ein deutliches Plus bei den Netto-Longs auf Weizen und Sojabohnen stand ein leichtes Minus bei Rohöl und Gold gegenüber.





Die Netto-Longpositionen auf Gold wurden zuletzt um 0,2 Prozent auf 83.395 Kontrakte reduziert. Der Preis für die Feinunze Gold ist in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, das gelbe Metall notiert um die Marke von 1.750 USD. Die Marktteilnehmer schauen gegenwärtig vor allem auf die Entwicklung der Renditen auf US-Staatsanleihen, den US-Dollar und die Aktienmärkte. In den USA zeigte sich zuletzt eine Konsolidierung, was aber vor allem auf die Umschichtung der Liquidität zurückzuführen ist. Der US-Dollar Index verbessert sich wieder um 0,2 Prozent auf 91,072 USD. Am Freitag sackte der Goldpreis um drei Prozent ab und verzeichnete die höchste Tagesverluste seit mehr als vier Jahren. Am Montag kann sich das gelbe Metall wieder erholen, unterstützt von der besseren Aussicht auf das nächste Stimuluspaket in den USA, das ein Volumen von 1,9 Bio. USD erreichen soll.Die Netto-Longs auf Silber wurden um 3,8 Prozent auf 39.421 Kontrakte reduziert, bei Platin war ein Rückgang der Netto-Longs um 8,7 Prozent auf 25.931 Kontrakte zu verzeichnen und die Netto-Longs auf Palladium wurden um 26,8 Prozent reduziert.Bei US-Rohöl zeigten sich die Marktteilnehmer ähnlich zurückhaltend. Die Netto-Longpositionen wurden um 0,8 Prozent auf 386.855 Kontrakte reduziert. Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Wochen deutlich nach oben gearbeitet, unterstützt von den Förderkürzungen der OPEC, die in zunehmendem Maße die Ölpreise nach oben treiben. Es mehren sich nun die Stimmen, die für eine Ausweitung der Fördermengen durch die OPEC-Staaten plädieren. Ein besonderes Interesse gilt dabei Saudi-Arabien, das die eigene Förderung im Februar und März um eine Million Barrel pro Tag zusätzlich gekürzt hat. In dieser Woche werden die OPEC-Mitglieder über weitere Schritte am Ölmarkt verhandeln.Derweil zeigte sich ein deutlicher Rückgang der Netto-Longpositionen auf Kupfer, nachdem der Preis für das rote Metall auf mehr als 9.000 USD je Tonne kletterte. Die Marktteilnehmer sehen aktuell offenbar ein vorläufiges Ende des Preisanstiegs für Kupfer. Die Netto-Longspositionen auf Kupfer wurden um 19,2 Prozent auf 70.531 Kontrakte reduziert. Die wirtschaftliche Erholung der chinesischen Wirtschaft und die Verknappung des Angebots haben Kupfer in den vergangenen Monaten auf mehrjährige Hochs getrieben. Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass es zu einer schnellen Korrektur kommt, kurzfristige Rücksetzer dürften aber nicht überraschen.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Die Netto-Longpositionen auf Weizen wurden um 26,4 Prozent auf 26.910 Kontrakte ausgeweitet. Die Netto-Longs auf Mais gingen um 1,3 Prozent auf 361.151 Kontrakte zurück. Bei den Sojabohnen war ein Plus der Netto-Longs um 6,8 Prozent auf 172.364 Kontrakte zu verzeichnen.Quelle: shareribs.com / CFTC