Geschäftsreisende in Europa setzen bei Anstieg der Coronafallzahlen mehr auf Mietwagen - und zum Teil sogar mehr aufs Flugzeug (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Die Coronapandemie sorgt für deutliche Verschiebungen beim

Buchungsverhalten von Geschäftsreisenden. Dass die Zahl durch Reiserestriktionen

und Lockdowns deutlich abnahm, liegt auf der Hand, doch wer trotzdem gereist

ist, wählte dabei andere Verkehrsmittel als zuvor. Geschäftsreisende setzten

mehr auf Mietwagen und in manchen Ländern sogar mehr auf das Flugzeug. Das zeigt

eine Auswertung des Corporate-Payment-Spezialisten AirPlus International.



So nahm der Anteil der Mietwagenbuchungen von Geschäftsreisenden in der

Coronapandemie teils deutlich zu. Im Zeitraum zwischen dem Ausbruch der

Coronapandemie im März und dem Jahresende 2020 ging fast jede zehnte

Geschäftsreisebuchung in Deutschland an einen Mietwagenanbieter (9,2 Prozent).

Im gleichen Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei 6,1 Prozent. Auch in Frankreich

(7,6 Prozent, Vorjahr 4,8 Prozent) waren Mietwagen häufiger erste Wahl als noch

vor der Pandemie. Noch deutlicher war der Anstieg in Großbritannien, wo sich der

Anteil von 4,4 Prozent auf 9,8 Prozent sogar mehr als verdoppelte.









Auffallend: In den Daten spiegeln sich deutlich die erste Pandemiewelle im

Frühjahr und die erneut rasant ansteigenden Fälle seit dem Herbst wider. So lag

der Anteil der Mietwagenbuchungen im Vergleich zu Flugzeug und Bahn auf

Wochenbasis Ende April/Anfang Mai in Deutschland 12,9 Prozentpunkte über

Vorjahr, Anfang Juli war der Anteil dagegen grob auf Vorjahresniveau (+0,9

Prozentpunkte). Den höchsten Anstieg mit +16 Prozentpunkten gab es Mitte/Ende

Oktober als in Deutschland erstmals mehr als 10.000 Coronafälle am Tag gemeldet

wurden. Auch bis Jahresende blieb der Anteil der Mietwagenbuchungen auf einem

deutlich höheren Niveau als im Vorjahr. Ein ähnliches Bild zeigt sich in

Großbritannien, wo der höchste Zuwachs während der ersten Pandemiewelle Mitte

Mai lag (+17,5 Prozentpunkte). Nachdem der Anstieg im Juli dann geringer

ausfiel, setzen Geschäftsreisende dort seitdem ebenfalls wieder deutlich stärker

auf den Mietwagen. In Frankreich war der Anstieg vor allem im April und Mai

beachtenswert mit in der Spitze mehr als 18 Prozentpunkten Anstieg im Vergleich

zum Vorjahr.



"Die Zahlen zeigen deutlich, dass Geschäftsreisende vor allem in den Hochphasen

der Pandemie Zug oder Flugzeug meiden und stattdessen auf das Auto setzen, um

Kontakte zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu verringern", sagt Oliver

Kontakte zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu verringern", sagt Oliver Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung von AirPlus.



