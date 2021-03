 Mouser Electronics veröffentlicht neues eBook „Intelligent Revolution“, das KI in humanitären Anwendungen untersucht

Mouser Electronics Inc. hat mit Wegbereiter für bessere Ernten und Lebensbedingungen das dritte eBook seiner Serie The Intelligent Revolution vorgestellt. Das neue eBook untersucht interessante neue Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) in der Landwirtschaft und anderen Spezialbereichen, die auf die menschliche Erfahrung abzielen. Mousers auf KI ausgerichtete eBook-Reihe ist Teil des bekannten Empowering-Innovation-Together -Programms.

Mouser Electronics announces the third eBook from The Intelligent Revolution series, which examines fascinating new uses for AI in farming and other applications to improve the human experience. (Graphic: Business Wire)

„Viele sind heute mit gängigen Anwendungen für KI vertraut, und trotzdem finden innovative Wissenschaftler auf der ganzen Welt ständig neue Anwendungen“, so Kevin Hess, Senior Vice President Marketing bei Mouser Electronics. „Unser neuestes eBook der ‚Intelligent Revolution‘-Reihe untersucht, wie KI die Lebensqualität der Menschen in allen Teilen der Welt verbessert.“

Der erste Beitrag in diesem neuen eBook untersucht, wie Landwirte KI nutzen, um Änderungen in Techniken und Strategien vorzunehmen. Ein anderer Beitrag beschreibt, wie Entwickler in einem Forschungslabor Roboter trainieren, um Kindern mit Autismus helfen zu können. Der dritte Beitrag führt Leser nach Uganda, wo die KI-basierte Spracherkennung verschiedener Dialekte dazu beiträgt, mögliche Krisen in abgelegenen Gegenden zu vermeiden.

Das 2015 von Mouser ins Leben gerufene Programm „Empowering Innovation Together“ ist eines der bekanntesten Marketingprogramme für elektronische Bauelemente in der Branche. Frühere Serien beschrieben den Prozess, wie aus einer Idee ein Produkt wird, sowie Neuerungen in den Bereichen Robotik und Smart City.

Um mehr über diese und alle Empowering-Innovation-Together-Serien von Mouser zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.de/empowering-innovation/ und folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter. Das neue eBook „Artificial Intelligence: Improving Harvests and the Human Experience“ findet sich unter https://www.mouser.de/empowering-innovation/K%C3%BCnstliche-Intelligen ...

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die aktuellste und größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Original-Produkte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller zurückverfolgt werden können. Um die Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreiche Informationen.

