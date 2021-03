UBS belässt BASF SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst David Lesne rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken Jahresstart 2021 für den Chemiekonzern. Die Markterwartungen seien zu schlagen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2021 / 22:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben