True Leaf schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 1,5 Mio CAD ab

1. März 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) freut sich mit Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 6. Januar 2021 und 1. Februar 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Platzierung“) abgeschlossen und durch den Verkauf von 4.262.436 Stammaktien zum Preis von 0,36 CAD pro Aktie einen Bruttoerlös von 1.534.479 CAD - 53 % über dem ursprünglichen Ziel von 1.000.000 CAD - erzielt hat. Alle Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabedatum gebunden.

Der Erlös aus der Platzierung wird zur Tilgung bestehender Verbindlichkeiten, für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie zur Umsetzung des strategischen Plans des Unternehmens verwendet, sich als ein führender Anbieter von „Seed-to-Shelf“-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) für Mikro-Züchter und kleine Cannabisverarbeitungsbetriebe in Kanada zu etablieren.

„True Leaf ist stolz darauf, dass das Unternehmen eine solch starke Unterstützung von Investoren für unseren Plan und unsere Mission erhalten hat. Unser Ziel ist es, der handwerklichen Cannabisgemeinschaft einen Weg für die Markteinführung ihrer Produkte zu eröffnen“, meint CEO Darcy Bomford. „Mit dieser erfolgreichen Kapitalbeschaffung sind wir in der Lage, unsere Einrichtung, den True Leaf Campus, für die Umsetzung dieser Initiative vorzubereiten.“

Darcy Bomford, CEO und Director des Unternehmens, zeichnete im Rahmen der Platzierung insgesamt 555.556 Stammaktien, Jennifer Pace, CFO und Director des Unternehmens, insgesamt 180.000 Stammaktien. Diese Beteiligungen stellen eine „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen nimmt Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung der Platzierung durch die Minderheitsaktionäre in Anspruch, da der Verkehrswert der Beteiligung der nahestehenden Parteien an der Platzierung weniger als 25 % der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.