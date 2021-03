Drägerwerk will Genussscheine zurückkaufen

Drägerwerk bietet den Inhaber ihrer Genussscheine der Serie D einen vorzeitigen Rückkauf an. Man fordere die Inhaber auf, „Dräger ein Angebot zum Verkauf dieser Genussscheine zu einem Kurs von jeweils 542,00 Euro zu unterbreiten”, so das Lübecker Medizintechnik-Unternehmen am Montag. Die Frist hierfür startet am heutigen Montag und soll bis zum 19. März laufen. Geplant ist ein Rückkauf im Volumen von bis zu 100 Millionen ...