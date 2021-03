Impfstart für Teile der NRW-Polizei am 8. März Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.03.2021, 13:37 | 58 | 0 | 0 01.03.2021, 13:37 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Impfungen von Polizisten mit "einem hohen Infektionsrisiko durch regelmäßigen Bürgerkontakt" sollen in Nordrhein-Westfalen am 8. März beginnen. Das geht aus dem Impferlass des NRW-Gesundheitsministeriums hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sollen zunächst Impfungen von Einsatzhundertschaften Priorität haben./vd/DP/stw

