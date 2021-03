SAP ERP und MES in der Cloud Syntax mit Vortrag auf Kundenevent von Consultingunternehmen allvisual (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 01.03.2021, 13:45 | 40 | 0 | 0 01.03.2021, 13:45 |



- allvisual virtual customer day am 11. März 2021

- Praxis-Perspektive auf

for Execution in der Fertigung



Der IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider Syntax tritt auf den virtuellen

Kundentagen des Strategie- und Technologieunternehmens allvisual mit einem

Beitrag auf: "100 % Cloud - Ein Rezept für SAP S/4HANA und Digital

Manufacturing".



Weinheim (ots) -- allvisual virtual customer day am 11. März 2021- Praxis-Perspektive auf SAP S/4HANA Cloud und SAP Digital Manufacturing Cloudfor Execution in der FertigungDer IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider Syntax tritt auf den virtuellenKundentagen des Strategie- und Technologieunternehmens allvisual mit einemBeitrag auf: "100 % Cloud - Ein Rezept für SAP S/4HANA und DigitalManufacturing".

SAP im produktionsnahen Umfeld spezialisiert, darüber, wie Industrieunternehmen

ihre ERP- und Manufacturing-Execution-Systeme (MES) mithilfe der Cloud

integrieren und damit Digitalisierung und letztlich Wettbewerbsfähigkeit

vorantreiben können. Es geht um die nahtlose Anbindung von Top und Shop Floor

über die SAP Cloud Platform - und um die konkreten Vorteile eines solchen

Vorgehens sowie die Aspekte, die Unternehmen auf diesem Weg beachten sollten.



Interessenten können sich hier (https://vcd.allvisual.gmbh/) zum Event anmelden.



Syntax gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die bereits Erfahrung mit der

Implementierung von SAP-Digital-Manufacturing-Cloud-for-Execution-Systemen

haben. Paradebeispiel dafür ist ein Projekt für Smart Press Shop (https://www.sy

ntax.com/de-de/presse/smart-press-shop-weltweit-erste-sap-digital-manufacturing-

cloud-implementierung/) , ein Joint Venture des Umformspezialisten Schuler und

Porsche.



Pressekontakt:



SYNTAX

Sophie Westphal

Leiterin Marketing Europa

mailto:Sophie.Westphal@syntax.com

Fon +49 6201-80-86 09



Dr. Haffa & Partner GmbH

Axel Schreiber, Philipp Moritz

Karlstraße 42

80333 München

http://www.haffapartner.de

mailto:syntax@haffapartner.de

Fon: + 49 89-993191-0



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110500/4850987

OTS: Syntax Systems GmbH & Co. KG





Am 11. März 2021 um 10:15 Uhr spricht Roman Freidel, Berater bei Syntax und aufSAP im produktionsnahen Umfeld spezialisiert, darüber, wie Industrieunternehmenihre ERP- und Manufacturing-Execution-Systeme (MES) mithilfe der Cloudintegrieren und damit Digitalisierung und letztlich Wettbewerbsfähigkeitvorantreiben können. Es geht um die nahtlose Anbindung von Top und Shop Floorüber die SAP Cloud Platform - und um die konkreten Vorteile eines solchenVorgehens sowie die Aspekte, die Unternehmen auf diesem Weg beachten sollten.Interessenten können sich hier (https://vcd.allvisual.gmbh/) zum Event anmelden.Syntax gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die bereits Erfahrung mit derImplementierung von SAP-Digital-Manufacturing-Cloud-for-Execution-Systemenhaben. Paradebeispiel dafür ist ein Projekt für Smart Press Shop (https://www.syntax.com/de-de/presse/smart-press-shop-weltweit-erste-sap-digital-manufacturing-cloud-implementierung/) , ein Joint Venture des Umformspezialisten Schuler undPorsche.Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing Europamailto:Sophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenhttp://www.haffapartner.demailto:syntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110500/4850987OTS: Syntax Systems GmbH & Co. KG Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer