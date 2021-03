Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK belässt BASF SE auf 'Buy' Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener stünden am Beginn einer nachhaltigen Erholung, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden …