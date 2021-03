Strompreise haben 2020 alle Rekorde geschlagen Autor: Tichys Einblick | 01.03.2021, 13:38 | 39 | 0 | 0 01.03.2021, 13:38 | Der Grundpreis für Strom ist so billig wie nie, doch die Preise, die Verbraucher für den Strom bezahlen müssen, sind so hoch wie nie zuvor. In Deutschland explodieren die Stromkosten weiter. Das vergangene Jahr war das bisher teuerste in der Strompreisgeschichte in Deutschland. Wie das Vergleichsportal Check24 ausgerechnet hat, müssen Haushalte für das Jahr 2020 37,8 Der Beitrag Strompreise haben 2020 alle Rekorde geschlagen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer