Advanced Blockchain steigt beim Fractal-Projekt ein - 2021 „signifikanter Jahresüberschuss”

Advanced Blockchain meldet eine Investition in das Fractal Protokoll. Dieses nutze „Blockchaintechnologie in Verbindung mit Kryptowährungen, um Werbung zu ermöglichen, die die Privatsphäre der Nutzer wahrt und gleichzeitig die Interaktion dieser mit Anzeigen und Produkten fördert”, meldet das Berliner Unternehmen am Montag. Fractal sei Teil des Polkadot-Ökosystems, so Advanced Blockchain. Mit dem Investment baut die ...