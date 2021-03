Grifols erwirbt 25 US-amerikanische Plasmazentren von BPL / Eine Million zusätzliche Liter Plasma für die Fraktionierung gesichert

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Barcelona, Spanien (ots) -- Grifols wird seine Plasmaversorgung nach Übernahme dieser 25 Plasmazentrensofort erhöhen. Die Zentren erzielen eine Run-Rate von 1 Mio. Litern Plasmajährlich.- Die Transaktion in Höhe von 370 Mio. USD wird von Grifols aus eigenen Mittelnfinanziert.- Diese Akquisition fördert die globale Expansions- undDiversifizierungsstrategie des Unternehmens, das mit 344 Plasmazentrenweltweit führend in der Branche ist. Nach Abschluss der Transaktion verfügtGrifols über 289 Plasmazentren in den USA und 55 in Europa.- Grifols ist weiterhin bestrebt, sein Angebot an Plasma und aus Plasmagewonnenen Therapien zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Patienten weiterhindie Behandlungen und die Gesundheitsversorgung erhalten, die sie benötigen.Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) hat eine Transaktion in Höhe von370 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um in den USA 25 Plasmaspendezentren vonBPL Plasma Inc. zu erwerben, einer Tochtergesellschaft von Bio ProductsLaboratory Holdings Limited. Die Transaktion hat die entsprechenden behördlichenGenehmigungen erhalten und wird mit eigenen Mitteln von Grifols finanziert, ohnedass Schulden gemacht werden. Grifols ist ein weltweit führendes Unternehmen inder Entwicklung von aus Plasma gewonnenen Therapien, das sich seit mehr als 100Jahren der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschenwidmet.In Übereinstimmung mit dem strategischen Plan des Unternehmens, seineFührungsposition bei der Plasmasammlung auszubauen, erweitert, stärkt unddiversifiziert diese Transaktion das bereits solide Netzwerk von Zentren und dieFähigkeit des Unternehmens, Patienten mit lebensverbessernden, aus Plasmagewonnenen Medikamenten zu versorgen.Gleichzeitig baut die Transaktion sein Netzwerk von Plasmazentren aus, das einenwichtigen Wettbewerbsvorteil darstellt. Grifols ist weiterhin bestrebt, dieVerfügbarkeit seiner wichtigen, aus Plasma gewonnenen Produkte zu erhöhen, umdie wachsende Nachfrage zu decken.Grifols konnte im Jahr 2020 trotz der COVID-19-bedingten Einschränkungen dieAuswirkungen auf die Netto-Plasmaversorgung auf etwa 15% begrenzen. Im Jahr 2021ist das Unternehmen auf einen Wiederanstieg der gesammelten Plasmamengen,aufgrund einer größeren Anzahl von Impfungen und Lockerung derCOVID-19-Beschränkungen, vorbereitet. Grifols macht auch Fortschritte bei derUmsetzung seines Expansionsplans, der organisches und anorganisches Wachstumumfasst.Als Teil seines organischen Wachstums plant das Unternehmen, im Jahr 2021zwischen 15 und 20 neue Plasmazentren zu eröffnen. Dank seines flexiblen