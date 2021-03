FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank traut dem Medienkonzern RTL Group eine Fortsetzung der Erholung zu und sieht auch in den Dividenden Potenzial für die Aktien. Analystin Nizla Naizer wurde nun deutlich optimistischer und schraubte ihr Kursziel von 40 auf 53 Euro nach oben. Damit sieht sie auf dem aktuellen Kursniveau von 47,58 Euro noch 11 Prozent Protenzial und stufte die Aktien des Medienkonzerns von "Halten" auf "Kaufen" hoch.

RTL habe das am breitesten aufgestellte videobasierte Geschäftsmodell unter den europäischen TV-Sendern, schrieb Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie zur Medien- und Internetbranche. Die Luxemburger hätten - abgesehen von der robusten Erholung des Kerngeschäfts - noch einige interessante Chancen im Portfolio zu bieten.