Modern Plant Based Foods kündigt Produkteinführung mit dem weltgrößten Lebensmittelgroßhändler an

VANCOUVER, BC, 01. März 2021 - Modern Plant Based Foods Inc. (CSE: MEAT) (" Modern Plant Based Foods ") oder (das " Unternehmen "), ein preisgekrönter Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, gab heute bekannt, dass Produkte von Modern Plant Based Foods nun über den weltweit größten Lebensmittelhändler vertrieben werden. Die neue Vereinbarung beinhaltet die Listung von Modern Plant Based Foods Produkten in seinem kanadischen Vertriebsnetz und die Einführung der gelisteten Produkte in Gastronomiebetrieben.

Das an der New Yorker Börse notierte Unternehmen ist in 90 Ländern tätig, hat mehr als 600.000 Kunden, 57.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 52,9 Mrd. USD und ist damit der größte Lebensmittelhändler der Welt.

"Wir sind sehr erfreut, den Vertrieb über diesen globalen Giganten, einen der angesehensten Lebensmittelhändler der Branche, zu sichern. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Expansion unserer Marke und wir erwarten, dass wir unser Unternehmen und seine Tochtergesellschaften auf die nächste Entwicklungsstufe bringen werden. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Produktionskapazitäten auf breiter Front ausbauen werden, um mit dem zukünftigen Geschäftswachstum Schritt zu halten", erklärte Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant Based Foods.

"Wir sind begeistert von diesem Vertriebspartner und seiner Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Marken zur Erhöhung ihrer Reichweite und Marktdurchdringung. Dies ist eine enorme Chance für eine großartige Expansion, nicht nur in Kanada, sondern auch in ihrem riesigen US-Vertriebsnetz. Die Prioritäten der Verbraucher verschieben sich und die Gastronomie und der Einzelhandel erkennen, dass sie ihren Kunden gesunde Alternativen und einzigartige Angebote bieten müssen. Sie verstehen die Notwendigkeit, am Puls der Zeit zu bleiben und trendige Qualitätsprodukte wie Modern Plant Based Foods anzubieten", so Chris Parkinson, Brand & Relationship Manager bei Modern Plant Based Foods.

Im Rahmen der neuen Vertriebsvereinbarung können die Produkte von Modern Plant Based Foods ab sofort über den Vertriebspartner bezogen werden.

Im Anschluss an die Pressemitteilung vom 25. Februar 2021 hat Meat Inc. von der Canadian Securities Exchange (CSE) die Genehmigung erhalten, eine Namensänderung in Modern Plant Based Foods Inc. vornehmen zu können.