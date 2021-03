Kuya Silver schließt Erwerb von Grundstücken im Norden Ontarios ab und startet das Silver Kings Projekt

Vancouver, BC, 1. März 2021 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das "Unternehmen" oder "Kuya" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-cor ... ) freut sich bekannt zu geben, dass gemäß einer Aktienkauf- und Optionsvereinbarung vom 26. Februar 2021 (die "Kaufvereinbarung") mit First Cobalt Corp. ("FCC"), Cobalt Industries of Canada Inc. ("CIC") und CobalTech Mining Inc. ("CobalTech") hat das Unternehmen einen Teil der Silbermineralexplorationsanlagen von FCC (die "Kerr Assets" oder das "Kerr-Projekt") von FCC erworben (die "Transaktion"), wie bereits am 21. Dezember 2020 bekannt gegeben wurde. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags hat das Unternehmen von CIC auch eine Option auf den Erwerb von bis zu siebzig Prozent (70 %) der restlichen Silbermineralien-Aktiva von FCC ("verbleibende Aktiva") im historischen Silberbergbaugebiet Cobalt, Ontario, erworben (die "Option").

David Stein, President und CEO von Kuya, erklärte: "Dieser Weltklasse-Silberbergbaudistrikt war in den letzten dreißig Jahren weitgehend verlassen und Kuya freut sich darauf, sich in dieses Projekt zu vertiefen. Kuya hat die Möglichkeit identifiziert, die vor kurzem entdeckte hochgradige Silbermineralisierung weiterzuverfolgen und plant, sich in unserer ersten Explorationsphase auf diese hochgradigen Gebiete zu konzentrieren. Unser Ziel ist es, hier eine ausreichende Tonnage aufzubauen, um eine neue Silbermine in Ontario zu rechtfertigen, die die Plattform für eine wachsende Produktion in diesem Bezirk im Laufe der Zeit sein würde. Zusätzlich zum Projekt Kerr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit First Cobalt im Rahmen des Joint Ventures Silver Kings, wo wir einen umfassenderen Ansatz verfolgen und die Entdeckung neuer Adercluster anstreben werden, auf die sich der Großteil der historischen Produktion im Bezirk konzentriert hat."

Dr. Quinton Hennigh, Chairman von Kuya, kommentierte: "Die extrem hochgradigen Silberadern des Kobalt-Camps treten entlang hochgradiger Strukturen auf, die die Nipissing-Diabasschwelle durchschneiden. Die besten Gehalte treten in der Regel in Wirtsgestein unmittelbar über oder unter dieser Schwelle auf. Wenn man dieses Projekt mit diesem Modell im Hinterkopf betrachtet, ist es leicht zu erkennen, dass der Großteil unseres Besitzes von unerforschten oder schlecht erkundeten Gebieten unterlagert wird, die sowohl das Potenzial für hängende als auch für unterliegende Aderziele aufweisen. Wir planen, ein umfassendes Modell der historischen Daten zu erstellen sowie neue Daten zu sammeln, die es uns ermöglichen werden, neue Strukturen zu identifizieren, die hochgradige Silbermineralisierungen beherbergen könnten. Dieses Camp ist in jeder Hinsicht Weltklasse und wir sehen außergewöhnliches Potenzial für weitere Entdeckungen."

Gemäß dem Kaufvertrag hat das Unternehmen FCC eine Barzahlung in Höhe von 500.000 $ geleistet, wobei weitere 500.000 $ vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen nach Abschluss der Transaktion folgen werden, und 1.437.470 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem angenommenen Preis pro Stammaktie, der auf dem zwanzig (20) Tage lang volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der Stammaktien (der "20-Tage-VWAP") vor der Ankündigung der Transaktion am 21. Dezember 2020 basiert, von 2.087 pro Stammaktie, um 100 % der Kerr Assets zu erwerben.

Um die Option für die verbleibenden Vermögenswerte vollständig auszuüben, muss das Unternehmen:

(i) Am oder vor dem Datum, das sechs Monate nach dem Abschlussdatum ("Earn-In-Datum") der Transaktion liegt, zahlen Sie an CIC 1.000.000 $ ("Initial Earn-In Payment").

(ii) Im Austausch für eine neunundvierzigprozentige (49%) Beteiligung an den verbleibenden Vermögenswerten am oder vor dem Datum, das zwölf (12) Monate nach dem Earn-In-Datum liegt, 300.000 $ (oder den Gegenwert in Stammaktien zum 20-Tage-VWAP der Stammaktien vor dieser Zahlung) an CIC zahlen und Ausgaben von nicht weniger als 2.000.000 $ in und für die verbleibenden Vermögenswerte getätigt haben.

(iii) Im Austausch für einen zusätzlichen Anteil von elf Prozent (11 %) an den verbleibenden Vermögenswerten am oder vor dem Datum, das vierundzwanzig (24) Monate nach dem Earn-In-Datum liegt, 350.000 $ (oder einen Gegenwert in Stammaktien zum 20-Tage-VWAP vor der Zahlung) an CIC zahlen und Ausgaben von nicht weniger als 1.000.000 $ in und für die verbleibenden Vermögenswerte getätigt haben; und

(iv) Im Austausch für eine zusätzliche zehnprozentige (10 %) Beteiligung an den verbleibenden Vermögenswerten am oder vor dem Datum, das sechsunddreißig (36) Monate nach dem Earn-In-Datum liegt, an CIC 350.000 $ (oder den Gegenwert in Stammaktien zum 20-Tage-VWAP vor dieser Zahlung) zahlen und Ausgaben von nicht weniger als 1.000.000 $ in und für die verbleibenden Vermögenswerte getätigt haben.

Als Teil der Transaktionsbedingungen wird FCC 1 Million $ der Flow-Through-Einnahmen, die es im Jahr 2020 aufgebracht hat, für förderungswürdige Ausgaben ausgeben, die zu gleichen Teilen auf die Kerr-Aktiva und die verbleibenden Aktiva aufgeteilt werden. In Zusammenhang mit der Option wird das Unternehmen nach Abschluss einer ersten Mineralressourcenschätzung von mindestens 10.000.000 Unzen Silberäquivalent auf den verbleibenden Vermögenswerten eine Meilensteinzahlung an FCC in Höhe von 2.500.000 $ in bar oder in Stammaktien (zum 20-Tage-VWAP) bzw. 5.000.000 $ leisten, sollte die Ressource 25.000.000 Unzen Silberäquivalent übersteigen, wobei diese Meilensteinzahlung für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten nach der Entdeckung der ersten Mineralressource eine Verpflichtung des Unternehmens darstellt. Darüber hinaus hat FCC in Bezug auf die verbleibenden Aktiva ein Vorkaufsrecht für jede Entdeckung einer primären Kobaltlagerstätte sowie ein Vorkaufsrecht für die Veredelung von Basismetallkonzentraten, die in der Raffinerie von FCC produziert werden.

Nach der Zahlung der anfänglichen Earn-In-Zahlung werden das Unternehmen und CIC einen Joint-Venture-Vertrag zu noch auszuhandelnden Bedingungen für die gemeinsame Exploration und Erschließung der verbleibenden Vermögenswerte abschließen.

Alle Stammaktien, die in Verbindung mit der Transaktion ausgegeben werden, unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses, dem 2. Juli 2021.

Einführung in das Silver Kings Projekt in Ontarios berühmtestem Silberminencamp

Das gesamte 10.000 Hektar große Landpaket, das aus dem zu 100 % im Besitz befindlichen Projekt Kerr sowie dem Joint Venture mit FCC besteht, wird als Projekt Silver Kings bekannt sein und das Joint Venture wird als Silver Kings Joint Venture bezeichnet. Zunächst wird sich Kuya auf das Projekt Kerr konzentrieren, wo der Großteil des 35.000 m umfassenden flachen Bohrprogramms 2017-2018 von First Cobalt stattfand. Das Projekt Kerr umfasst mehrere historische Silberminen, einschließlich Crown Reserve, Silver Leaf, Kerr Lake, Drummond, Hargrave, Silverfields und andere, die zusammen geschätzte 70 Millionen Unzen Silber produzierten. FCC identifizierte bei der Exploration von Kobalt mehrere bonanzaartige Silberabschnitte; Kuya beabsichtigt, diesen Abschnitten mit neuen Bohrungen nachzugehen, um das Ausmaß der hochgradigen Silbermineralisierung zu bestimmen. Kuya hat bei den jüngsten Bohrungen sowohl das Potenzial für Erweiterungen der zuvor abgebauten Silberadern als auch für neue Entdeckungen identifiziert.

Kuya plant den sofortigen Beginn eines Phase-1-Explorationsprogramms auf dem Projekt Kerr, das ein 2.500 m umfassendes Bohrprogramm beinhaltet und für das eine Flow-Through-Ausgabenverpflichtung von 500.000 $ durch FCC vorgesehen ist.

Einige von Kuyas anfänglichen Zielen mit höherer Priorität sind:

- Kerr-Minengebiet, wo das Bohrloch FC-18-0058 3,57 m mit 821 g/t Silber und 0,45 % Kobalt (einschließlich 1,57 m mit 1.756 g/t Silber und 0,71 % Kobalt) auf 29,43 m durchschnitt.

- Gebiet der Silver Leaf Mine, wo das Bohrloch FC-18-0174 auf 66,0 m 2,5 m mit 1.441 g/t Silber und 0,28 % Kobalt durchschnitt

- Drummond-Minengebiet, wo Bohrloch FC-18-0094 einen Abschnitt von 2,0 m mit 450* g/t Silber und 0,10 % Kobalt aus 20,0 m

- Eine potenzielle neue Zone nördlich der Minen Kerr und Drummond, wo das Bohrloch FC-18-0093 2,2 m mit 515* g/t Silber und 0,61 % Kobalt (einschließlich 0,7 m mit 1.460* g/t Silber und 1,81 % Kobalt) durchteuft hat

*Einzelne Silberproben, die bei 1500 g/t gedeckelt sind, sind in den gemeldeten Abschnitten enthalten

Kuya arbeitet derzeit mit FCC zusammen, um ein erstes geologisches Programm auf dem Silver Kings Joint Venture zu planen und die 500.000 $ Flow-Through-Ausgaben zuzuweisen. Kuya strebt ein Bohrprogramm auf dem JV später im Jahr an.

National Instrument 43-101 Offenlegung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Quinton Hennigh, P.Geo., Chairman von Kuya und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und mahlte ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Abraummaterial, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde.

