Eschborn (ots) - +++ Das Interview ist komplett oder in Auszügen für Ihre

Berichterstattung verwendbar. +++



Was die GIZ aus der Corona-Pandemie gelernt hat



Mobiles Arbeiten, strenge Hygieneregeln, ein regelmäßig tagender Krisenstab und

psychologische Beratungsangebote: Vor einem Jahr (März 2020) begann der erste

Lockdown in Deutschland. Wie die Auswirkungen der Pandemie die Arbeitsabläufe

der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH prägen

und die Entwicklung zu "New Work" beschleunigen, erklärt Arbeitsdirektor

Thorsten Schäfer-Gümbel.







als 22.000 Menschen. Wie hat die Corona-Pandemie deren Arbeit beeinflusst?



Schon im Februar 2020 haben wir einen Krisenstab eingerichtet, der regelmäßig -

zwischenzeitlich drei Mal pro Woche - zusammenkommt, um aktuelle Entwicklungen

zu besprechen und Entscheidungen zu treffen. Dazu gehörte auch, dass wir

entsandtem Personal entlang unserer Risikoeinschätzungen angeboten haben,

zeitweise die Einsatzländer zu verlassen. Die Arbeit ging und geht auch während

der Pandemie weiter: In Hochzeiten der Pandemie waren wir mit knapp 60 Prozent

der mehr als 2.500 entsandten Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Inzwischen sind

es wieder 88 Prozent und damit - Urlaube und Dienstreisen eingerechnet - ist es

fast Normalzustand. Immer vor Ort sind zudem mehr als 15.000 nationale

Beschäftigte, so dass es möglich war, trotz Pandemie in den Ländern

weiterzuarbeiten. Allerdings teils unter herausfordernden Bedingungen, etwa

Ausgangssperren. Wir haben eine ganze Reihe von Standorten, an denen unsere

Teams teilweise seit mehr als 300 Tagen nicht ins Büro konnten.



Wie hat das funktioniert?



Natürlich waren und sind es teilweise belastende Situationen. Und der Dreh- und

Angelpunkt ist eine engagierte Belegschaft; es ist wirklich beeindruckend, was

vor Ort geschafft wird! Als Unternehmen machen wir gleichzeitig viele Angebote

und suchen auf vielen Ebenen den Austausch mit den Mitarbeitenden. Wir haben zum

Beispiel eine interne psycho-soziale Beratungseinheit, Sicherheitsberaterinnen

und -berater in den Einsatzländern sowie in Deutschland. Über offene

Beratungsrunden oder bei sehr akuten Fällen auch per Krisentelefon erhalten die

Mitarbeitenden Hilfe oder Rat. Auch als Vorstand sind wir mit regelmäßigen

digitalen Formaten weltweit präsent. Das wird gut angenommen.



Das Stichwort ist "digital": Wie arbeiten die Beschäftigten der GIZ während der Seite 2 ► Seite 1 von 3



Herr Schäfer-Gümbel, die GIZ ist in 120 Ländern aktiv, beschäftigt weltweit mehrals 22.000 Menschen. Wie hat die Corona-Pandemie deren Arbeit beeinflusst?Schon im Februar 2020 haben wir einen Krisenstab eingerichtet, der regelmäßig -zwischenzeitlich drei Mal pro Woche - zusammenkommt, um aktuelle Entwicklungenzu besprechen und Entscheidungen zu treffen. Dazu gehörte auch, dass wirentsandtem Personal entlang unserer Risikoeinschätzungen angeboten haben,zeitweise die Einsatzländer zu verlassen. Die Arbeit ging und geht auch währendder Pandemie weiter: In Hochzeiten der Pandemie waren wir mit knapp 60 Prozentder mehr als 2.500 entsandten Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Inzwischen sindes wieder 88 Prozent und damit - Urlaube und Dienstreisen eingerechnet - ist esfast Normalzustand. Immer vor Ort sind zudem mehr als 15.000 nationaleBeschäftigte, so dass es möglich war, trotz Pandemie in den Ländernweiterzuarbeiten. Allerdings teils unter herausfordernden Bedingungen, etwaAusgangssperren. Wir haben eine ganze Reihe von Standorten, an denen unsereTeams teilweise seit mehr als 300 Tagen nicht ins Büro konnten.Wie hat das funktioniert?Natürlich waren und sind es teilweise belastende Situationen. Und der Dreh- undAngelpunkt ist eine engagierte Belegschaft; es ist wirklich beeindruckend, wasvor Ort geschafft wird! Als Unternehmen machen wir gleichzeitig viele Angeboteund suchen auf vielen Ebenen den Austausch mit den Mitarbeitenden. Wir haben zumBeispiel eine interne psycho-soziale Beratungseinheit, Sicherheitsberaterinnenund -berater in den Einsatzländern sowie in Deutschland. Über offeneBeratungsrunden oder bei sehr akuten Fällen auch per Krisentelefon erhalten dieMitarbeitenden Hilfe oder Rat. Auch als Vorstand sind wir mit regelmäßigendigitalen Formaten weltweit präsent. Das wird gut angenommen.Das Stichwort ist "digital": Wie arbeiten die Beschäftigten der GIZ während der