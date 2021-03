Global Private Equity Report 2021 von Bain / Private-Equity-Branche steht vor neuem Hoch

München/Zürich (ots) -



- Buy-out-Fonds investieren 2020 mit 592 Milliarden US-Dollar 8 Prozent mehr als

im Jahr zuvor

- Bewertungen steigen auf Rekordniveau

- Fundraising erlebt trotz Corona-Krise starkes Jahr, auch SPACs verzeichnen

hohe Zuflüsse

- Investoren achten verstärkt auf Nachhaltigkeitskriterien

- Jahresauftakt 2021 ist durch hohe Dynamik bei neuen Deals geprägt



Die Corona-Pandemie hat den jahrelangen Höhenflug der

Private-Equity-(PE-)Branche im Frühjahr 2020 abrupt gestoppt. Doch die Pause war

nur von kurzer Dauer. Nach Asien ist das Geschäft erst in Nordamerika, dann in

Europa zügig wieder angesprungen. Weltweit investierten Buy-out-Fonds im

vergangenen Jahr mit 592 Milliarden US-Dollar sogar 8 Prozent mehr in neue Deals

als 2019 (Abbildung). Das sind Ergebnisse des zwölften "Global Private Equity

Report" der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company.





"Die Private-Equity-Branche hat sich 2020 sehr gut geschlagen und sich alsäußerst resilient erwiesen", betont Bain-Partner Alexander Schmitz, der diePE-Praxisgruppe in der DACH-Region leitet. "Und das trotz der beispiellosschwierigen Rahmenbedingungen." Zwar konnten Buy-out-Fonds weniger neueTransaktionen abschließen als 2019 - weltweit sank die Zahl der Deals um 24Prozent auf rund 3.100. Doch eine höhere Investitionssumme pro Transaktion hatdiesen Rückgang mehr als ausgeglichen. Dabei investierte die PE-Branche imzweiten Halbjahr so viel wie nie zuvor in der jüngeren Vergangenheit.Renditen bleiben stabilDurch den intensiven Wettbewerb und aufgrund weiterhin großer Kapitalzuflüsseblieben die Bewertungen hoch. In Europa stieg das durchschnittlicheEBITDA-Multiple mit 12,6 auf einen Rekordwert. Hohe Preise wurden vor allem inBranchen erzielt, die wie Bezahldienste von der Pandemie kaum betroffen sindoder sogar von ihr profitiert haben, so wie der Technologiesektor.Angesichts der hohen Bewertungen dürfte sich bei den Renditen der PE-Fonds 2020wenig geändert haben. Die auf zehn Jahre annualisierte Internal Rate of Return(IRR) ist - anders als in der Weltfinanzkrise 2008/2009 - bislang stabilgeblieben. Bei Exits realisierten die Fonds mit dem 2,3-Fachen sogar einMultiple über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Erlöse bei Exitsbeliefen sich auf insgesamt 427 Milliarden US-Dollar und bewegten sich damit aufeinem ähnlichen Niveau wie 2019. Dank der raschen Erholung der Kapitalmärktekonnte die PE-Branche ihr IPO-Volumen 2020 dabei auf 81 Milliarden US-Dollarsteigern, was gegenüber dem Vorjahr mehr als einer Verdoppelung entspricht.Nicht-investiertes Kapital nimmt weiter zu