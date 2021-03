Roche in Deutschland blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und setzt auf Forschung, Investitionen und Kooperationen im Kampf gegen COVID-19 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Mannheim, Penzberg, Grenzach-Wyhlen (ots) - Im Pandemie-Jahr 2020 hat Rochealles daran gesetzt, sowohl diagnostische Tests als auch Arzneimittel im Kampfgegen COVID-19 zu erforschen, entwickeln, produzieren und den Patientinnen undPatienten zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig hat das Unternehmen über dasgesamte Jahr 2020 die Versorgung mit wichtigen Diagnostika und Arzneimitteln z.B. gegen Krebs, Diabetes, neurologische und immunologische Erkrankungensichergestellt und neue innovative Lösungen eingeführt. Damit hat Roche einenwichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und zummedizinischen Fortschritt in Deutschland geleistet. Roche produziert vonMannheim und Penzberg aus für die ganze Welt und ist somit ein Stabilitätsankerfür den Wirtschaftsstandort Deutschland.- Diagnostik-Sparte: Wichtiger Partner in der Pandemiebekämpfung - Einführungvon aktuell zehn Tests in Deutschland zum Nachweis von SARS-CoV-2 innerhalbeines Jahres - Umsatzwachstum von 60% auf 947 Mio. EUR- Pharma-Sparte: Erprobung zugelassener Medikamente in klinischen Studien aufihre Eignung gegen COVID-19 - Partnerschaft mit Regeneron zu einer Kombinationaus zwei neuen Antikörpern, um schwere COVID-19-Verläufe zu vermeiden;Therapie bereits in deutschen Kliniken verfügbar - Umsatzwachstum von 3% auf1,93 Mrd. EUR- Diabetes-Care-Sparte: Marktführerschaft im Bereich Blutzuckermessgeräteaufrechterhalten - Versorgung in Pandemiezeiten analog und digitalsichergestellt- Der Gesamtumsatz von Roche in Deutschland lag 2020 bereinigt bei 3,06 Mrd. EUR- hinzu kommt ein Zuwachs der konzerninternen Lieferungen auf 4,63 Mrd. EUR(+17,5%)- Die Investitionen in die deutschen Standorte beliefen sich in 2020 auf 490Mio. EUR- 17.200 Mitarbeitende arbeiten an den Roche-Standorten in DeutschlandNoch nie haben Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Kliniken, Behörden undRegierungen gemeinsam so schnell auf einen neuen Erreger reagiert wie aufSARS-CoV-2. Unter Hochdruck hat Roche gleich zu Beginn der Pandemie seineExpertise in den Bereichen Diagnostik, Pharma und Gesundheitsdaten im Kampfgegen COVID-19 mobilisiert. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Portfolio vonaktuell zehn diagnostischen Tests, darunter z. B. PCR-Tests, Antikörper- undAntigen-Schnelltests (es liegt eine Sonderzulassung des Bundesinstituts fürArzneimittel und Medizinprodukte zur Eigenanwendung durch Laien als Selbsttestvor) sowie ein Antigen-Labortest und blutbasierte Labortests zum Nachweis von