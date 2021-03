---------------------------------------------------------------------------

SCHWEIZER im neuen Design:

Neues Logo und ein moderner Webauftritt



Schramberg, 01. März 2021: Das neue Firmendesign und der Webauftritt, der ab 01.März 2021 online geht, ist ein weiterer wichtiger Schritt von SCHWEIZER auf dem Weg in eine neue Ära der Firmengeschichte. Mit dem neuen Produktionswerk in China, dem Standort in Singapur sowie dem Hauptsitz in Schramberg ist es SCHWEIZER wichtig, auch das digitale Erscheinungsbild an die globale, wachstumsorientierte und innovative Ausrichtung des Unternehmens anzupassen.



Bei der neuen Website rücken die konsequente Kunden- und Lösungsorientierung in den Mittelpunkt. Eine zielgruppengerechte, digitale Ansprache von bestehenden und neuen Kunden ist insbesondere in einer solch herausfordernden Zeit ausschlaggebend. Wenn der persönliche Kontakt zu Kunden, Partnern und Investoren nicht möglich ist, ist ein innovativer, digitaler Auftritt besonders entscheidend. Durch die modern strukturierte und detaillierte Darstellungsweise der Technologien, Lösungen und Produkte, gepaart mit verstärktem Fokus auf Innovation und Service, wird die Schweizer Electronic AG ihrer Verbindung Deutschland - Asien sowie dem Anspruch eines globalen Unternehmens gerechter als zuvor. Dies wird Schritt für Schritt in verschiedenen Sprachen realisiert.



Neben einer intuitiven Benutzerführung wurde auch großer Wert auf die Bedienbarkeit auf allen Arten von Endgeräten gelegt - vom Smartphone bis zum Desktop. Gemeinsam mit der Kommunikation über Soziale Medien rundet die neue Website nun den Auftritt des Unternehmens in der digitalen Welt ab.

Natürlich gibt es aber auch Dinge, die trotz eines neuen Markenauftrittes sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Transformation von SCHWEIZER unverändert - sogar unantastbar bleiben: mit ihrer über 170-jährigen Familiengeschichte steht SCHWEIZER nach wie vor für die Grundwerte Qualität, Geschwindigkeit, Kreativität und Offenheit. Schauen wir stets nach vorne - denn wir sind mehr als nur Leiterplatten.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.



Weitere Informationen erhalten Sie von:



Lisa Jeske

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-104

Email: lisa.jeske@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag



---------------------------------------------------------------------------

01.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Deutschland

Telefon: 07422-512-301

Fax: 07422-512-397

E-Mail: ir@schweizer.ag

Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange

EQS News ID: 1172032



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1172032 01.03.2021



°