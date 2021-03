Neustadt a. d. W. (ots) - Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe

e. V. (VLH) unterstützt Menschen in Kurzarbeit: Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer, die 2020 in Kurzarbeit waren und dieses Jahr VLH-Mitglied werden,

erhalten die Mitgliedschaft im ersten Jahr zum Mindestbeitrag von nur 39 Euro.

Zudem entfällt die Aufnahmegebühr.



Kurzarbeit: Nachzahlung oder Rückerstattung - beides ist möglich





Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) unterstützt Menschen in Kurzarbeit: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 2020 in Kurzarbeit waren und dieses Jahr VLH-Mitglied werden, erhalten die Mitgliedschaft im ersten Jahr zum Mindestbeitrag von nur 39 Euro. Zudem entfällt die Aufnahmegebühr.

Kurzarbeit: Nachzahlung oder Rückerstattung - beides ist möglich

Im Frühjahr 2020 hat die Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie die Regelnfür das Kurzarbeitergeld verbessert. Seither bekommen Arbeitnehmer schneller,leichter und teilweise auch etwas mehr Kurzarbeitergeld, und zwar zunächstbefristet bis 31. Dezember 2021.Das Kurzarbeitergeld gehört zu den sogenannten Lohnersatzleistungen, diegrundsätzlich steuerfrei sind. Die Leistung hat jedoch Auswirkung auf dieSteuer(belastung) für das übrige Einkommen. Dabei gibt es Folgendes zu beachten:- Wer in einem Jahr Kurzarbeitergeld von mehr als 410 Euro erhält, ist zurAbgabe einer Steuererklärung verpflichtet.- Je nachdem, ob die Arbeitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmerszu 100 oder zu 50 Prozent gekürzt und dementsprechend Kurzarbeitergeld bezogenwird, kann man entweder mit einer Steuererstattung rechnen oder mitSteuernachzahlungen.- Arbeitnehmer, deren Unternehmen vorübergehend komplett geschlossen wird,fallen folglich zu 100 Prozent aus. Wer in so einem Fall Kurzarbeitergeld fürzum Beispiel drei Monate erhalten hat, kann mit einer Steuererstattungrechnen. Denn - verteilt auf das gesamte Jahr - wurden in den Monaten ohneKurzarbeit zu viel Lohnsteuern einbehalten.- Umgekehrt gilt beispielsweise für Arbeitnehmer, die zu 50 Prozent inKurzarbeit sind: Sie arbeiten das gesamte Jahr über monatlich nur zur Hälfteund müssen in der Regel mit einer Steuernachzahlung rechnen - denn derArbeitgeber hat im Laufe des Jahres meist zu wenig Lohnsteuern an dasFinanzamt abgeführt.VLH-Mitglied werdenAuf http://www.vlh.de finden Interessierte eine VLH-Beratungsstelle in ihrerNähe, anschließend kann ein Beratungstermin vereinbart werden. Ebenfalls möglichist eine Distanzberatung per Telefon und E-Mail. Exklusiv für 39 Euro erstellendann die VLH-Beraterinnen und VLH-Berater allen Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmern, die 2020 in Kurzarbeit waren und sich bis zum 31. Dezember 2021für eine VLH-Mitgliedschaft entscheiden, die Einkommensteuererklärung.Außerdem stellen die VLH-Beraterinnen und VLH-Berater sämtliche Anträge aufSteuerermäßigung und übernehmen die Kommunikation mit dem Finanzamt. Und sieberaten in vielen weiteren Einkommensteuerfragen, zum Beispiel zurHomeoffice-Pauschale oder zu Homeschooling, Kinderkrankheitstagen oderKinderbonus, welchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angesichts derCorona-Pandemie ausgesetzt sind.Übrigens: Wer nicht in Kurzarbeit war oder ist, kann ebenfalls Mitglied werdenund sämtliche Leistungen der VLH in Anspruch nehmen - bis 28. Februar 2022 ohneAufnahmegebühr.VLH BeratungsbefugnisSteuererklärung erstellen, Anträge auf Steuerermäßigungen einreichen,Kommunikation mit dem Finanzamt übernehmen, Steuerbescheid prüfen: Gemäß dergesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG berät die VLHArbeitnehmer, Beamte, Rentner und Vermieter im Rahmen einer Mitgliedschaft.VLH-Mitglieder können Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit, Renten,Versorgungsbezüge und Unterhaltsleistungen beziehen. Dann berät die VLH auchdiejenigen als Mitglied, die zusätzlich diese Einnahmen erzielen:- Einkünfte aus Kapitalvermögen,- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,- sonstige Überschuss-Einkünfte.Allerdings dürfen die Einnahmen bei diesen drei Einkunftsarten insgesamt nichtmehr als 18.000 Euro für Ledige bzw. 36.000 Euro bei Ehepaaren betragen.Selbstständige, Gewerbetreibende und Arbeitnehmer mit Einnahmen aus einerselbstständigen Tätigkeit darf die VLH leider nicht als Mitglied aufnehmen.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweitDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtFreibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft denSteuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnisnach § 4 Nr. 11 StBerG.