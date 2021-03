SKODA AUTO produziert zweimillionstes SUV

Mladá Boleslav (ots) - > Zweimillionstes SKODA SUV ist gleichzeitig der

Bei SKODA AUTO ist heute im Stammwerk Mladá Boleslav das zweimillionste SportsUtility Vehicle (SUV) vom Band gerollt. Das Jubiläumsfahrzeug war gleichzeitigder 250.000ste SKODA KAMIQ. Den großen Erfolg der aktuellen SKODASUV-Modellreihen verdeutlicht auch der Blick auf die Fahrzeugauslieferungen desAutomobilherstellers im Jahr 2020: Insgesamt machten SKODA KODIAQ, KAROQ undKAMIQ rund 40 Prozent aller weltweit produzierten Modelle desAutomobilherstellers aus.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, erläutert:"Die Marke von zwei Millionen produzierten SUV ,made by SKODA' ist ein tollerBeleg für den großen persönlichen Einsatz und die Fähigkeiten unsererMannschaft. Das Jubiläumsfahrzeug ist gleichzeitig der 250.000ste SKODA KAMIQ -das macht dieses Produktionsjubiläum für uns zu einem ganz besonderenMeilenstein."Mit der Weltpremiere des SKODA YETI legte der Automobilhersteller 2009 denGrundstein für seinen Erfolg im SUV-Segment. Bis zum Ende der Produktion im Jahr2017 liefen 685.500 Einheiten des beliebten Modells vom Band. Zum Auftakt seinerSUV-Offensive präsentierte SKODA im gleichen Jahr den KODIAQ und den KAROQ. Mitden klassischen SKODA Tugenden - emotionalem Design, einem großzügigenPlatzangebot und hoher Praktikabilität - knüpften beide nahtlos an den Erfolgdes SKODA YETI an: Bis heute hat SKODA insgesamt rund 593.600 Einheiten desSKODA KODIAQ gefertigt und 454.800 SKODA KAROQ produziert.Seit 2019 ergänzt der SKODA KAMIQ das Modellportfolio des Herstellers, er rundetdie SKODA SUV-Palette nach unten ab. Im dynamisch wachsenden Segment derCrossover verbindet er die typischen Vorzüge des SUV-Segments wie etwa einegrößere Bodenfreiheit oder eine erhöhte Sitzposition mit der Agilität einesKompaktfahrzeugs und markentypisch emotionalem Design. Diese Eigenschaftenkommen bei den Kunden weltweit hervorragend an und so ist das zweimillionstegefertigte SKODA SUV gleichzeitig auch der 250.000ste SKODA KAMIQ. Neben denAusstattungslinien Active, Ambition und Style bietet SKODA den SKODA KAMIQ MONTECARLO (http://www.skoda-media.de/press/detail/3295/) (1) an, der mit seinemsportlichen Design Akzente setzt. Seit Anfang 2020 rundet der SKODA KAMIQSCOUTLINE (http://www.skoda-media.de/press/detail/3331/) mit robustenOffroad-Anleihen das Angebot ab.Im September 2020 feierte ein ganz besonderes SUV-Modell seine Weltpremiere: Der