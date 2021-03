Sernova meldet erfolgreichen Abschluss der garantierten Kapitalerhöhung in Höhe von 23 Mio. CAD, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, bis 1. März 2023 eine Stammaktie (eine „Optionsscheinaktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,70 CAD (der „Ausübungspreis“) zu erwerben. Das Verfalldatum der Optionsscheine kann vom Unternehmen vorverlegt werden, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „Exchange“) an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,05 CAD liegt. Zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfalldatum der Optionsscheine vorverlegen, indem es die Inhaber der Optionsscheine benachrichtigt oder eine Pressemitteilung herausgibt, in der eine solche Vorverlegung bekannt gegeben wird, woraufhin die Optionsscheine mindestens 30 Tage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung oder Pressemitteilung verfallen werden.

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. und Leede Jones Gable Inc. als Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“) garantiert und durchgeführt. Als Vergütung für ihre Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an die Konsortialbanken (i) eine Barprovision in Höhe von 1.452.981 CAD; (ii) eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 384.100 Einheiten; sowie (iii) 1.210.818 Vergütungsoptionen (die „Vergütungsoptionen“), wobei jede Vergütungsoption ihren Inhaber berechtigt, bis 1. März 2023 eine Einheit (eine „Vergütungseinheit“) zum Ausgabepreis zu erwerben. Jede Vergütungseinheit besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein, der zum Ausübungspreis zu einer Optionsscheinaktie ausgeübt werden kann.