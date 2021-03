DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SCHWEIZER im neuen Design: Neues Logo und ein moderner Webauftritt



01.03.2021 / 15:19

Schramberg, 01. März 2021: Das neue Firmendesign und der Webauftritt, der ab 01.März 2021 online geht, ist ein weiterer wichtiger Schritt von SCHWEIZER auf dem Weg in eine neue Ära der Firmengeschichte. Mit dem neuen Produktionswerk in China, dem Standort in Singapur sowie dem Hauptsitz in Schramberg ist es SCHWEIZER wichtig, auch das digitale Erscheinungsbild an die globale, wachstumsorientierte und innovative Ausrichtung des Unternehmens anzupassen.