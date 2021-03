Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEX-MONITOR Infineon im März im EuroStoxx erwartet; Stoxx-Chance im September Der Münchner Chiphersteller Infineon dürfte überraschend noch in diesem Monat in den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , aufgenommen werden. Zudem hat er eine gute Chance, im September zusätzlich in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 …