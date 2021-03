Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

q.beyond Wachstum statt Dividenden q.beyond erwartet für das Jahr 2021 einen Umsatzanstieg: Nach 143,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr will man in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 160 Millionen Euro und 170 Millionen Euro erzielen. Auf EBITDA-Basis will der Kölner IT-Konzern den …