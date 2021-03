Auch lettische Friseure dürfen wieder öffnen

RIGA (dpa-AFX) - Auch in Lettland dürfen Friseure nach gut zweimonatiger Zwangspause unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen. Nagelstudios dürfen ebenfalls erneut Kunden empfangen. Insgesamt konnten in den Salons nach Schätzung des Wirtschaftsministeriums in Riga mehr als 8700 Beschäftigte ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Nach einem Bericht des lettischen Rundfunks zeigten sich viele Haar-Stylisten in Riga und Umgebung glücklich, dass sie ihre Betriebe wieder öffnen durften. Neben längeren Wartezeiten müssen sich Kunden demnach voraussichtlich auch auf etwas höhere Preise einstellen.