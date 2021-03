Milliken & Company gibt die Akquisition von Zebra-chem bekannt

Milliken & Company („Milliken“), ein globaler und diversifizierter Hersteller mit über 150 Jahren Erfahrung in Materialwissenschaften, hat offiziell die Übernahme der Zebra-chem GmbH („Zebra-chem“) bekanntgegeben. Zebra-chem ist ein weltweit aktives Chemieunternehmen und für seine Peroxid- als auch Treibmittelmasterbatches bekannt. Während immer mehr Markeninhaber und Regierungen rund um den Erdball den verstärkten Einsatz recycelter Materialien anstreben, stehen Kunststoffhersteller vor der Herausforderung, die effektive Nutzung recycelter Kunststoffe umzusetzen. Peroxidmasterbatches wie die von Zebra-chem und Milliken ermöglichen es, den Recyclatanteil in neuen Kunststoffen auf bis zu 100 % zu steigern.

„Der traditionelle Fokus von Milliken auf Innovation und Nachhaltigkeit bestärkt uns zu überlegen, wie wir zur Lösung einiger der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit beitragen können, wie der wirksamen Einbindung recycelter Kunststoffe in der Fertigung“, erklärt Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken & Company. „Ich freue mich, Zebra-chem bei uns zu begrüßen und gemeinsam mit deren herausragender Fachkompetenz das Tempo unserer nachhaltigen Innovationen zu erhöhen.“

Die in Bad Bentheim in Niedersachsen ansässige Zebra-chem produziert ein Portfolio renommierter chemischer Treibmittelmasterbatches und Peroxidmasterbatches für den Einsatz in den meisten Thermoplasten und technischen Kunststoffen.

„Die Führungsposition von Zebra-chem in Europa gestattet uns, deren kongruente Innovationsplattformen, globale Präsenz und kommerzielle Expertise zu nutzen, um marktfähige Lösungen zur verbesserten Fertigung mit recycelten Kunststoffen zu beschleunigen“, sagt Wim Van de Velde, Vizepräsident der Chemical Division von Milliken für Europe, Mittelost und Afrika. „Unsere vereinten Kompetenzen werden es uns erleichtern, schneller und maßgeschneidertere Lösungen anzubieten, mit denen unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können.“

Die Bündelung der Stärken von Milliken und Zebra-chem eröffnet ein neues Potenzial für erweiterte Lösungen, die das Kunststoffrecycling vorantreiben und optimieren. Kunden werden von verstärkten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, gegenseitigem Wissensaustausch und einem breiteren Produktportfolio aus verlässlicher, branchenführender Fertigung profitieren.

Der Tagesbetrieb, einschließlich der Beziehungen mit bestehenden Zulieferern und Kunden, läuft während der Integration von Zebra-chem unterbrechungsfrei weiter.

Milliken wurde bei der Transaktion durch Jones Day vertreten, und BDO fungierte als Finanzberater von Milliken.

Über Milliken & Company

Die Experten für Materialwissenschaften bei Milliken & Company wissen, dass schon ein einziges Molekül das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Mit innovativen Lösungen für Textilien, Bodenbeläge, Spezialchemikalien und das Gesundheitswesen liefert Milliken Antworten auf weltweit größte Herausforderungen. Das Unternehmen wird vom Ethisphere Institute seit 15 Jahren in Folge als eines der World’s Most Ethical Companies gelistet und erfüllt diesen Anspruch mit einem beharrlichen Engagement zur Lieferung nachhaltiger Lösungen für seine Kunden und die Gesellschaft. 8.000 Beschäftigte an 45 Standorten rund um den Erdball stehen hinter einer gemeinsamen Zielsetzung: die Welt auf Generationen hinaus positiv zu gestalten. Erfahren Sie mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken auf www.milliken.com sowie Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

Über Zebra-chem

Zebra-chem ist ein Spezialcompoundierbetrieb, der Additiv- und Treibmittelmasterbatche für PVC, Polyolefine und Technische Thermoplaste herstellt. Wir unterscheiden uns mit unseren Produkten unter anderem durch die Möglichkeit, extrem kleine Mikrogranulate zu fertigen. Dadurch haben unsere Produkte einen sehr gutes Fließverhalten und eine sehr gute Dispergierbarkeit. Unser Lieferprogramm umfasst Standardprodukte sowie kundenspezifische Entwicklungen für die meisten Thermoplaste und thermoplastischen Elastomere. Typische Produkte aus unserem Programm sind organische Peroxid-Masterbatche, Molybdensulfid-Masterbatche und Treibmittelmasterbatche.

Milliken und das Milliken-Logo sind registrierte Warenzeichen von Milliken & Company in den USA, der EU und anderen Ländern.

