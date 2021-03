USA Bauausgaben steigen deutlich stärker als erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.03.2021, 16:19 | 59 | 0 | 0 01.03.2021, 16:19 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauinvestitionen im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich legten die Ausgaben um 1,7 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Bauausgaben ebenfalls deutlich um 5,8 Prozent./bgf/jsl/he

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer