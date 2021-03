Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Keine Bakterien, keine Schimmelsporen, keine Viren - einfach nurreine Luft: Mehr denn je stellt sich aktuell die Frage nach dem Schutz vor einerAnsteckung mit Viren. Die Einhaltung der AHA-Regeln hilft um Aerosoleeinzudämmen nur im begrenzten Maße. Eine weitaus zuverlässigere Wirksamkeithingegen bietet eine professionelle Luftreinigung. Das Münchner UnternehmenSunny Air Solutions liefert nun maßgeschneiderte Konzepte für Luftentkeimung undLuftreinigung in geschlossenen Räumen. Das Unternehmen konzipiert nachdetaillierter Bedarfsanalyse individuelle Lösungsmodelle beispielsweise fürArztpraxen oder Klassenzimmer, Büros jeglicher Größe oder Fitnesscenter. Vorteilfür Unternehmen: Die Investitionen zur Luftentkeimung und -reinigung sind auchim Rahmen der Überbrückungshilfe III förderfähig. Sunny Air Solutions verstehtsich dabei vor allem als Berater und erstellt für jede Anfrage den zwingendbenötigten individuellen Umsetzungsplan: passgenau und herstellerunabhängig. Dashandverlesene Portfolio an Produktionspartnern für Luftreinigung undLuftentkeimung erfüllt dabei strenge Qualitätsstandards.Hinter Sunny Air Solutions stehen Kai Sannwald und Thorsten Lehmann, die dasMünchner Unternehmen für professionelle Luftreinigungslösungen Ende 2020gründeten. "Das Thema Luftreinigung beziehungsweise Luftentkeimung genießtaktuell große Aufmerksamkeit - wird aber auch zukünftig immer einen hohenStellenwert innehaben. Durch die derzeitig große Nachfrage gibt es auf dem Marktallerdings eine riesige Auswahl an Anbietern. Dadurch resultiert eine großeIntransparenz sowie leider eine Vielzahl von Geräten, die nicht den Zweckerfüllen. Hier wollen wir ansetzen. Wir überblicken den gesamten Markt,evaluieren und unterstützen mit gezielter, professioneller Beratung undtiefgreifendem Know-how. So statten wir unsere Kunden immer mit den für siebestgeeigneten Technologien und Geräten aus", erklärt Kai Sannwald.Luftreinigung oder Luftentkeimung?Als erstes Kriterium auf der Suche nach der maßgeschneiderten Lösung steht dieGrundsatzfrage nach Luftreinigung oder -entkeimung. Eine Luftentkeimung - auchbekannt als Luftdesinfektion - eliminiert alle lebenden Partikel aus der Luft.Die Luftreinigung dagegen nimmt zusätzlich Staub, Pollen, Rauch und Gerüche ausder Raumluft. Für beide Verfahren gibt es bei Sunny Air Solutions entsprechendeKonzepte mit einer Wirksamkeit von mindestens 99,95 Prozent unterLaborbedingungen. Sunny Air Solutions setzt bei der Luftentkeimung auf zweiwirksame Technologien, die UV-C Technik sowie die HEPA Technologie.UV-C Technik: Luftentkeimung mit der Power von Licht